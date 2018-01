Zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt leistet sich der ERSC Amberg einen gebrauchten Tag. Im Auftaktspiel der Qualifikation zur Eishockey-Bayernliga verlieren die Löwen in Moosburg ebenso verdient wie unnötig - und bringen sich schon früh in Zugzwang.

Eiskalter Vollstrecker

Hoffnung für Schlussdrittel

Leichtsinnsfehler und ein indiskutables Überzahlspiel waren verantwortlich dafür, dass der ERSC Amberg am Freitag beim Bayernliga-Letzten bis in die Schlussphase einem 1:2-Rückstand nachlaufen musste, anstelle selbst in Führung zu liegen. Mit dem dritten Treffer für die Oberbayern war den Löwen dann der Nerv gezogen.Natürlich hatte Amberg - im Gegensatz zu den Gastgebern - auch Aufstellungssorgen: Mit Felix Köbele, Florian Bartels und Sebastian Aukofer fehlten satte 101 Scorerpunkte aus der bisherigen Saison und nur eine Angriffsreihe blieb in gewohnter Besetzung. Dennoch hatte man genügend Qualität auf dem Spielberichtsbogen stehen.Die Mannschaft von Coach Dirk Salinger kontrollierte zunächst auch die Partie, wirkte unaufgeregt, ohne aber zwingende Chancen zu erspielen. Moosburger Versuche wurden meist frühzeitig abgefangen. Eine erste Schrecksekunde gab es, als EV-Stürmer Hermann Azimov urplötzlich alleine vor Oli Engmann auftauchte, aber der ERSC-Torhüter glänzend parierte. Die Löwen ließen weiter den Killerinstinkt in der Offensive vermissen und wurden bestraft: 70 Sekunden vor Ende des ersten Drittels verlor man am eigenen Tor die Scheibe und der 38-jährige Patrice Dlugos zeigte, dass er immer noch ein eiskalter Vollstrecker ist.Ein ärgerlicher Zeitpunkt, aber die zahlreichen Amberger Fans auf der Tribüne waren guter Dinge, dass ihre Löwen "das Ding" noch drehen würden. Gleich zu Beginn des Mittelabschnittes hätte Benjamin Frank sein Debüt beim ERSC gleich mit einem Treffer krönen können, scheiterte aber alleine vor EV-Torhüter Thomas Hingel. Es folgten in kurzen Abständen einige Powerplay-Möglichkeiten für Amberg, aber es war schon teilweise kläglich, wie damit verfahren wurde. Auch gedanklich schien es bei so manchem im ERSC-Dress nun Aussetzer zu geben. Daraus resultierte das 2:0 der Gastgeber, abermals durch Dlugos.Für einen Ruck im Amberger Spiel sorgte dann Thomas Schreier. Der Verteidiger, der diesmal im Angriff mit Bernhard Keil und David Rybka agierte, verwandelte einen Alleingang zum Anschlusstreffer. Die Löwen überstanden danach problemlos eine doppelte Unterzahl, was Hoffnung für das Schlussdrittel weckte.Aber hier lief Amberg die Zeit davon, was zusätzliche Nervosität aufkommen ließ. Moosburg wurde im Gegenzug immer sicherer, hatte nun die Überlegenheit, die der ERSC noch im Anfangsdrittel hatte. Mit einem locker herausgespielten 3:1 brach Daniel Schander endgültig den Willen der Löwen, die danach noch zwei weitere Treffer fast widerstandslos zuließen - und damit nach elf Siegen in Serie erstmals wieder verloren.

Tore: 1:0 (19.) Dlugos (Michel, Schander), 2:0 (31.) Dlugos (Michel, Schander), 2:1 (38.) Schreier (4-5), 3:1 (56.) Schander (Michel, Dlugos), 4:1 (57.) Michel (4-5), 5:1 (59.) Dürr

Strafen: Moosburg 18 Minuten , Amberg 12 Minuten - Schiedsrichter: Kohlmüller, Oswald, Guse - Zuschauer: 290 (davon circa 100 aus Amberg)