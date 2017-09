Der EHC Mitterteich erweist sich zumindest als dankbarer, weil sportlich fairer Gegner des ERSC Amberg. Allerdings sagt das Resultat schon viel über den Ablauf der in weiten Teilen einseitigen Begegnung.

Nach einer Woche Eistraining konnten sich die ERSC-Spieler am Sonntag die Müdigkeit aus den Beinen laufen. Wie geschmiert lief es im Testspiel gegen Mitterteich, aber auch der Puck in den Reihen der Löwen, die phasenweise schon sehr ansehnliches Kombinationsspiel zeigten. Das Ergebnis von 11:0 für den Eishockey-Landesligisten spielt dabei nur eine nebensächliche Rolle, zumal die spielerischen Mittel der eine Klasse tiefer gelisteten Stiftländer doch eher beschränkt waren.Lukas Mensator im Tor der Stiftland Dragons war zweifellos der stärkste Gästeakteur - und hatte zumindest in seinem Team auch die meisten Scheibenkontakte. Nach 42 Sekunden musste der Goalie aber auch schon erstmals den Puck aus seinem Tor holen, denn Felix Köbele eröffnete hier den Torreigen für die Gastgeber. Wie Köbele zeigten auch die anderen Neuzugänge - Bogner, Heilmann und Schreier - schon erstaunlich viel Spielverständnis und keinerlei Eingewöhnungsprobleme.Die Treffer für Amberg fielen in regelmäßigen Abständen, trotz aufopferungsvoll verteidigender Gäste. Es hätten leicht aber doppelt so viele werden können, doch der ERSC ging in diesem Test nicht mit der letzten Konsequenz in die Angriffe und versuchte vornehmlich spielerisch zum Torerfolg zu kommen.Eine besondere Aussagekraft hatte dieses Ergebnis noch nicht, dafür stehen in den kommenden Vorbereitungsspielen noch Gegner anderen Kalibers auf dem Programm.

Tore: 1:0 (1.) Köbele (Bartels, Schönberger), 2:0 (2.) Aukofer (Groz, Swadzba), 3:0 (5.) Schönberger (Rybka, Köbele), 4:0 (12.) Rybka (Köbele), 5:0 (29.) Schreier (Groz,Bartels/5-4), 6:0 (31.) Heilman (Schreier), 7:0 (34.) Aukofer (Swadzba, Heilman), 8:0 (34.) Heilmann, 9:0 (45.) Köbele (Bartels, Trometer), 10:0 (50.) Salinger (Hausner/4-5), 11:0 (57.) Aukofer (Heilman, Swadzba) - Strafen: Amberg 4, Mitterteich 12 Minuten - SR: Mackert, Linesmen: Fiala, Kaderabek - Zuschauer: 220