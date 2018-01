Zwei Tage nach dem Fehlstart in die Bayernliga-Qualifikation präsentiert sich der ERSC Amberg in deutlich besserer Form. Zu einem Sieg reicht es aber auch gegen Königsbrunn nicht. Schuld daran ist ein kurioser Treffer in der Verlängerung.

Rückstand in Unterzahl

Unhaltbar für Engmann

Weniger Risiko

Freitag 1:5 beim EV Moosburg, am Sonntag ein 2:3 nach Verlängerung im Heimspiel gegen den EHC Königsbrunn. Eishockey-Landesligist ERSC Amberg hat nach dem ersten Wochenende nur einen Zähler auf dem Konto. Königsbrunn hatte die größeren Spielanteile und auch technische Vorteile, etwas mehr klarere Chancen hatte aber der Gastgeber. Der konnte allerdings erneut keine seiner Überzahlmöglichkeiten ausnutzen. Insgesamt sahen die Zuschauer gehobenes Niveau und Spannung bis zur letzten Sekunde.Im Vergleich zu den beiden Duellen in der Landesliga trat Königsbrunn diesmal mit drei Kontingentspielern und den drei DEL-erfahrenen Neuzugängen an. Die Gäste hatten auch gleich den besseren Start, unterstützt durch zwei kleinliche Strafzeiten gegen Amberg. In doppelter Überzahl traf Spielertrainer Fabio Carciola zum 0:1. Aber der ERSC zeigte sich wenig beeindruckt, hatte - noch immer mit einem Mann weniger - beinahe im Gegenzug die Ausgleichschance, aber Bernhard Keil scheiterte an EHC-Torhüter Markus Matula.Den technischen Vorteilen der Gäste begegnete Amberg mit größerer Körperpräsenz, wirkte dadurch sogar gefährlicher vor dem Tor. Oftmals wollten es die Löwen aber zu genau machen. Richtig machten sie es zwei Minuten vor der Drittelpause. Mit zwei Pässen war die gesamte EHC-Hintermannschaft ausmanövriert und Dan Heilman traf zum vielumjubelten Ausgleich. Ein ähnliches Bild im Mittelabschnitt: Die Gäste bauten in der Amberger Verteidigungszone Druck auf, hatten aber keine klare Chancen. Eher schon der ERSC, der bei seinen Kontern allerdings die letzte Konsequenz vermissen ließ. Bis zur 27. Minute: Da leitete Heilman einen Spielzug ein, den Andreas Hampl mit dem 2:1 abschloss. Zu einfach machte es der ERSC den Gästen beim 2:2-Ausgleich. Bei einem Schuss von Dominik Zimmermann brauchte der freistehende Moritz Lieb nur den Schläger hinzuhalten, um unhaltbar für den starken Torhüter Oli Engmann abzufälschen.Hohes Tempo gingen beide Teams auch im Schlussabschnitt, weiter mit größeren Spielanteilen für Königsbrunn. Mit zunehmender Dauer wurde aber die Risikobereitschaft heruntergefahren, wirklich zwingende Chancen waren nun Mangelware. Es blieb beim 2:2. In der Verlängerung hatte der ERSC mehrmals die Möglichkeit auf den Zusatzpunkt. Den holten sich aber die Gäste durch einen kuriosen Treffer, als Hayden Trupp mehr oder weniger angeschossen wurde und die Scheibe ins Tor rutschte.

Tore: 0:1 (5.) Carciola (Fischer/5-3), 1:1 (18.) Heilman (Köbele, Hampl), 2:1 (27.) Hampl (Bogner, Schopper), 2:2 (34.) Lieb (Strehler, Zimmermann), 2:3 (60.+4) Trupp

Strafen: Amberg 10, Königsbrunn 16 Minuten - Schiedsrichter: Sperl, Aschenbrenner, Detterbeck - Zuschauer: 446