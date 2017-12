Der erste Heimsieg in der Volleyball-Bayernliga ist perfekt: In exakt einer Stunde fertigt der VC Amberg den VC Eltmann II ab. Die Gäste bieten einige Ex-Profis und auch einen ehemaligen Nationalspieler auf - enttäuschen aber.

Mit dem souveränen 3:0-Sieg gegen den Tabellenvorletzten VC Eltmann II setzten sich die Amberger von den Abstiegsrängen ab. Ohne ihren etatmäßigen Libero Ben Spies, der studiumbedingt fehlte, aber einem neuen Gesicht im Kader, dem erst 15-jährigen Hirschauer Außenangreifer Julian Zoll, bestritt der VC gegen die zweite Garde des Bundesligisten aus Eltmann sein letztes Heimspiel in diesem Jahr. Da gerade mal zwei Punkte das Amberger Team von den Unterfranken trennten, musste unbedingt gewonnen werden, um sich den Gegner in der Tabelle vom Leibe zu halten.Der Bedeutung des Spiels waren sich die VC-Jungs bewusst, dementsprechend konzentriert gingen sie das Spiel an. Dieses Mal von Anfang an mit Spielertrainer David Fecko auf der Mitte, dafür mit Basti Barth auf Diagonal, wollte man mit einem starken Block die internationale Truppe aus teilweise Ex-Profis, die aber schon in die Jahre gekommen sind, wie zum Beispiel der 64-fache ehemalige Nationalspieler Heriberto Quero aus Venezuela, in Schach halten. Und das gelang auch eindrucksvoll. Lediglich der aus Donaustauf stammende junge Bayernauswahlspieler Max Bibrack, der trotz seiner erst 18 Jahre schon in der Zweitliga-Mannschaft der Unterfranken zum Einsatz kommt, war nicht immer zu halten. Die hohe Fehlerzahl der "Eltmänner" bei ihren riskanten Springer-Aufschlägen trug außerdem dazu bei, dass Amberg die ersten beiden Sätze relativ sicher mit 25:17 und 25:20 gewann. Wer von den Zuschauern geglaubt hatte, dass nach der zehnminütigen Satzpause nun auf "Eltmänner" Seite ein Aufbäumen oder auf Amberger Seite ein Einbruch erfolgen würde, sah sich getäuscht. Souverän zogen die Gastgeber ihr konzentriertes Spiel durch, Eltmann resignierte schließlich. Dem eingewechselten Nachwuchstalent Julian Zoll war es vorbehalten, den Matchball mit einem Netzroller beim Aufschlag zum 25:12 zu verwandeln. Damit schließt der VC Amberg die Vorrunde punktemäßig zum Tabellensiebten TV Faulbach auf, kann nun relativ entspannt zum letzten Spiel des Jahres am kommenden Samstag, 16. Dezember, zum SC Memmelsdorf fahren.