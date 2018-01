Top-Favorit ESV Buchloe startet überraschend mit zwei Niederlagen in die Bayernliga-Qualifikation. Das hat Folgen: Vor dem Gastspiel beim ERSC Amberg am Freitag entlassen die "Pirates" ihren Trainer. Für die Löwen nicht gerade ein Vorteil.

Mit Sieg gegen Buchloe bayerischer Meister Bei "etwas reiferen" ERSC-Fans weckt die Partie mit dem ESV Buchloe sicherlich schöne Erinnerungen: Vor fast genau 36 Jahren trafen zum Bayernliga-Finale 1981/82 der ERSC und Buchloe in Amberg aufeinander, wobei die Gäste in der Tabelle mit einem Zähler vor den Löwen führten. Vor über 3000 Zuschauern holte sich der ERSC dank eines fulminanten Schlussdrittels mit 9:2 den Sieg und damit die bayerische Meisterschaft - diesmal würde man sich bestimmt schon über ein knappes 1:0 für die Löwen freuen. Die Leistungsträger damals hießen übrigens Quinn, Turcotte, Hännel, Witetschek oder Lang. (pa)

Zum zweiten Heimspiel in der Qualifikationsrunde zur Eishockey-Bayernliga erwartet der ERSC Amberg am Freitag, 26. Januar, um 20 Uhr im Eisstadion am Schanzl mit dem ESV Buchloe den bestplatzierten Bayernligisten. Der hätte es sogar fast in die Oberliga-Relegation geschafft - aber die Piraten haben bislang keine Beute machen können.Zuhause verloren sie gegen Schweinfurt 1:2 und zuletzt wurden sie in Bad Kissingen mit 2:9 regelrecht "versenkt". Der Verein reagierte und entließ am Mittwoch Trainer Tobias Dollhofer, das Team wird ab sofort vom sportlichen Leiter Norbert Zabel sowie dem Ex-Aktiven Pavel Vit geführt. Möglicherweise war man sich vor Beginn der Runde etwas zu selbstsicher, denn mit Krafczyk, Weigant, Zahora, Vaitl oder Vycichlo wäre gleich eine ganze Reihe erfolgreicher Scorer im Angriff. Jetzt geht völlig überraschend die Abstiegsangst um.Das verbessert natürlich die Aussichten des ERSC auf eine Überraschung eher weniger. Die Gäste werden mit höchster Motivation auflaufen, denn auch den Buchloer Spielern wurden mögliche Konsequenzen in Aussicht gestellt und Dollhofer könnte nur das "erste Opfer" gewesen sein.An der Einstellung der Amberger Spieler zum Gegner ändern die Vorkommnisse in und um Buchloe allerdings kaum etwas. Trainer Dirk Salinger ist weit davon entfernt, gegen den Favoriten zu offensiv agieren zu lassen und diesen zu Konterchancen einzuladen. Beschäftigen muss man den Gegner allerdings auch und da gilt es, das richtige Maß zu finden. Die ersten beiden Begegnungen der Löwen muss man unterschiedlich bewerten. In Moosburg machten sich die massiven Ausfälle im Angriff bemerkbar und deshalb ärgerte man sich über die Niederlage in Oberbayern mehr, als über den oder die verlorenen Zähler gegen Königsbrunn. In beiden Begegnungen wurde vor allem die Erfahrung und das Spielgeschick von Florian Bartels vermisst. Der Kapitän fiel wegen einer Kiefer-OP aus, soll aber nun wieder ins Team zurückkehren. Sorgen bereitet aber Torhüter Oli Engmann, den Schmerzen in den Knien quälen.Große Hoffnungen setzt man natürlich auch in die Treffsicherheit von Felix Köbele. Der Amberger Topscorer, der auch auf der Wunschliste höherklassiger Vereine stand, hat in dieser Woche seine Dienste dem ERSC Amberg gleich für zwei weitere Spielzeiten zugesichert.