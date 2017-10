Gebenbachs Trainer Faruk Maloku hat ein glückliches Händchen: Er wechselt einen Ex-Amberger ein, der mit einem Doppelschlag das Bayernligaderby gegen den FC Amberg entscheidet.

Neues Selbstbewusstsein

An die Latte

(mir) "Wir waren in der ersten Hälfte sehr nervös, aber haben dann in die Spur gefunden und gezeigt, was wir können. Aufgrund der zweiten Halbzeit war es ein verdienter Sieg, denke ich", fasste DJK-Trainer Faruk Maloku die Partie zusammen. Beim FC Amberg ärgerte man sich im Nachhinein über fehlende Durchschlagskraft trotz langer optischer Überlegenheit und über den Elfmeterpfiff, der dem ersten Tor von Seifert vorangegangen war. "In der ersten Halbzeit war das sehr gut und wir haben das Spiel bestimmt. Die Schlüsselszene ist der Elfmeter, da hat der Schiri das Spiel heute entschieden. Wir kriegen auf der anderen Seite vorher keinen. Das war schon ein kleines Verbrechen an der Mannschaft", so ein angefressener Lutz Ernemann.Beide Trainer änderten ihre Startelf im Vergleich zu den letzten Auftritten auf je einer Position (beim FC Yannik Haller für Florian Fruth, bei der DJK Timo Kohler für Martin Kopac). Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase übernahm der FC - dem sowohl in der Defensive als auch im Spielaufbau ein neues Selbstbewusstsein anzumerken war - die Kontrolle über die Partie, nennenswerte Torchancen gab es aber weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Bis zur 33. Minute, da wurde ein Versuch von Martin Popp im letzten Moment abgeblockt und beim Nachschuss von Yannik Haller war DJK-Torhüter Michael Nitzbon auf dem Posten.Die dickste Möglichkeit der ersten Hälfte hatte DJK-Kapitän Timo Kohler, der alleine vor dem Amberger Tor stehend deutlich verzog (39.). Trotz ausbleibender Tore sahen die rund 900 Zuschauer am Schanzl durchaus interessante erste 45 Minuten mit einem über weite Strecken spielbestimmenden Gastgeber.Die vorher ausgebliebenen Chancen sollte es dann im zweiten Abschnitt geben. Schon nach einigen Sekunden stand Nico Becker frei vor Max Bleisteiner, der die Gästeführung aber mit einem starken Reflex verhinderte (46.). Auf der Gegenseite versuchte es Kevin Kühnlein per Kopf, da war aber Michael Nitzbon (48.) zur Stelle. Danach war wieder Gebenbach an der Reihe: Nico Becker setzte einen Freistoß direkt am Strafraum an die Oberkante der Latte (52.). Auch an der nächsten Aktion war die DJK beteiligt, allerdings vor dem eigenen Tor: Julian Ceesay köpfte einen Ball über seinen eigenen Torhüter, der dann aber gerade noch rechtzeitig vor Florian Fruth retten konnte (59.). Der Amberger Angreifer war da allerdings auch gehalten worden - wäre er da gefallen, hätte es sicher Elfmeter für die Gastgeber gegeben. Die entscheidende Szene ereignete sich dann in der 70. Minute, als der eingewechselte Marco Seifert in einem Zweikampf gegen Fabian Helleder zu Boden ging und Schiedsrichter Jonas Schieder auf Strafstoß entschied - viele hatten allerdings mehr ein Wegrutschen von Seifert als ein Foul gesehen. Der Gefoulte trat selbst zum Elfmeter an, der aber schwach geschossen war. Da hatte er dann das Glück, dass FC-Schlussmann Max Bleisteiner den Ball nach vorn parierte und Seifert nur noch abstauben musste (70.). Kurz darauf zeigte der Ex-Amberger (2013 bis 2015) dann aber seine Klasse, als er mit einem wuchtigen Weitschuss aus gut 25 Metern sein zehntes Saisontor erzielte (72.).Die Partie war damit entschieden, der FC konnte sich von diesem Doppelschlag nicht mehr erholen. Timo Kohler hätte dann in der 78. Minute nach einem Konter fast das dritte Tor erzielt, setzte den Ball aber an die Latte. Das wäre dann aber auch ein Tor zu hoch gewesen. Ganz unverdient war der Gebenbacher Sieg am Ende nach einer Leistungssteigerung der Gäste im zweiten Abschnitt nicht - aus Amberger Sicht aber sicher auch nicht unvermeidlich.

"Bei den Toren war schon ein bisschen Genugtuung dabei."

(Der Ex-Amberger Marco Seifert über seine beiden Treffer)"Er macht es unclever, zieht unten den Fuß nach und trifft mich dann. Das pfeift aber wohl nicht jeder."(Seifert zum Duell gegen Fabian Helleder vor dem umstrittenen Elfmeterpfiff)

FC Amberg: Bleisteiner - Kojic, Kühnlein, Helleder, Gömmel - Popp (80. Stellmach), Florek, Fischer, Keilholz, Haller (53. Fruth) - Schulik (60. Tischler)

DJK Gebenbach: Nitzbon - Jakob, Libotovsky, Ceesay, Böhm - Becker, Biermeier, Hempel, Kohler (88. Kopac) - Haller (78. J. Lindner), Novotny (65. Seifert)Tore: 0:1/0:2 (70./72.) Marco Seifert - SR: Jonas Schieder (FC Weiden-Ost) - Zuschauer: 879 - Besonderes Vorkommnis: (70.) Max Bleisteiner (Amberg) wehrt Foulelfmeter von Marco Seifert ab