Vor zwei Wochen gilt der FC Amberg für viele schon der sichere Absteiger - und das, bevor die Hinrunde überhaupt beendet ist. Zwei Spieltage später gibt man die rote Laterne ab, fährt zwei Siege in Folge ein und versprüht beste Laune. Das passt bestens vor dem Derby in Weiden - vor allem vor dem Hintergrund des letzten Spieles am Wasserwerk.

Nummer größer

Bisher auch Glück

Ein paar fehlen

Wir wollen den FC Amberg auf jeden Fall auf Distanz halten. Stefan Fink, Trainer der SpVgg SV Weiden

Die Einstellung dieser Mannschaft hat Seltenheitscharakter. Lutz Ernemann, Trainer des FC Amberg

Dass der Sieg gegen die DJK Ammerthal natürlich Aufschwung gibt, ist klar. Und das nächste Derby wartet bereits am Freitag, 29. Oktober, bei der SpVgg SV Weiden - um 19 Uhr unter Flutlicht.Für viele Fußballfans ist dieses Oberpfalzderby vielleicht noch eine Nummer größer als das Lokalderby zwischen Amberg und Ammerthal. Die Bilanz der vergangenen Jahre ist dabei ausgeglichen, auch in der Vorsaison gewannen die Heimteams jeweils eine Partie. In den letzten acht Duellen bis zum Jahr 2013 zurück gab es je drei Siege auf jeder Seite sowie zwei Unentschieden.Einen großen Unterschied gibt derzeit aber: Während der FC Amberg zwar wieder Morgenluft wittert, aber eben noch immer auf dem vorletzten Platz liegt, stehen die Weidener mit 18 Punkten auf dem zehnten Rang. Die gingen in der Vorwoche allerdings beim SV Erlenbach als Verlierer vom Platz (1:2). Dass die Mannschaft aber Qualität hat, zeigte sich nicht nur bei den zwei Erfolgen zuvor in Schweinfurt (2:1) und daheim gegen Erlangen-Bruck (4:1)."Unser einziges Ziel ist der Ligaerhalt. Hätte uns vor der Saison jemand diesen Abstand nach hinten zum 13. Spieltag gesagt, wären wir zufrieden gewesen. Aber wir lassen uns davon nicht blenden, denn wir hatten einige Male Glück, auch mit den Verletzten", zieht Weidens Trainer Stefan Fink eine erste Bilanz. All das verliert vor dem Derby aber einiges an Bedeutung - siehe den Sieg des FC Amberg gegen die favorisierte DJK Ammerthal am vergangenen Wochenende, den nicht viele auf der Rechnung hatten: "Das tut richtig gut und hat eine riesige Wirkung. Ich habe jetzt schon einiges erlebt im Fußball, aber die Einstellung dieser Mannschaft hat Seltenheitscharakter", lobt Ambergs Trainer Lutz Ernemann sein Team, das nach Rückstand die Partie noch drehte.Ein Sieg zur rechten Zeit also, der vor dem nächsten Derby zusätzliche Kraft freisetzen könnte, zumal sich Ernemann noch gut an die Niederlage in der Vorsaison erinnert: "Das war extrem unglücklich, finde ich. Also ist da noch eine Rechnung offen, die wir natürlich begleichen wollen. Weiden ist zwar klarer Favorit, aber wir wollen mindestens einen Punkt dort holen."Mit einem Punkt könnte auch Stefan Fink legen, der den FC "auf jeden Fall auf Distanz halten" will. Die klare Favoritenrolle sieht er aber nicht unbedingt bei seiner Truppe: "Amberg hat zwei Mal gewonnen und ist im Aufwind. Ich glaube aber, dass beide Teams hochmotiviert sein werden - es ist für beide ein wichtiges Spiel." Denn Weiden könnte mit einem Sieg den Abstand auf die Relegationsplätze auf bis zu zehn Zähler ausbauen, Amberg hingegen bei einem Dreier im besten Fall sogar einen Nicht-Abstiegsplatz erreichen - es ist also ausreichend Feuer drin, neben dem ohnehin ausreichend vorhandenen Prestige.Es wird aber auch eine Partie, in der beide nicht in Bestbesetzung auflaufen werden können. Bei den Gastgebern fehlt Martin Polom (Schlag auf Oberschenkel), der Einsatz des Ex-Ambergers Benjamin Werner ist nach Erkrankung ebenso fraglich wie der seines Sturmkollege Christoph Hegenbart. Auf FC-Seite muss Lutz Ernemann weiterhin auf die Langzeitverletzten Johannes Ritter, Nico Herrndobler und Michael Dietl verzichten. Und dennoch dürfte es eine packende Partie werden - nicht nur wegen der Ausgangssituation. Es bleibt eben auch vor allem das Oberpfalzderby schlechthin.SpVgg SV Weiden: Forster (23), Wildenauer (7), Rupprecht (16), Graf (8), Graml (13), Scherm (11), Busch (31), Werner (33) (?), Rodler (9), Hegenbart (18) (?), Bächer (15), Kießling (19), Reich (6)FC Amberg: Bleisteiner (1), Plößl (25), Gömmel (17), Helleder (4), Kühnlein (5), Kojic (3), Tischler (15), Fischer (2), Haller (10), Keilholz (7), Florek (18), Fruth (16), Popp (11), Schulik (9), Stellmach (21)