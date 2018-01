Die Entscheidung fiel im 21. und letzten Spiel: Mit einem 0:0-Unentschieden gegen den hartnäckigsten Konkurrenten SV Raigering sicherten sich die C-Junioren-Fußballer des FC Amberg den Sieg bei der Hallen-Stadtmeisterschaft am Sonntag in der triMAX-Halle. Die Gelb-Schwarzen hatten die ersten fünf Partien gewonnen und konnten sich die Nullnummer im "Finale" leisten. Die Panduren, die ungeschlagen blieben, aber gegen die erste und zweite Mannschaft des FC unentschieden spielten, wurden Vizemeister. Überhaupt dominierten FC und SVR die Titelkämpfe, die zweiten Mannschaften belegten die Ränge drei und vier.

"Das war das fairste Turnier, das ich je erlebt habe", sagte Rudi Dolles vom Ausrichter DJK Amberg. "Es gab keine Streitereien, nichts. Das ist schon bemerkenswert, schließlich ist die Rivalität unter den Amberger Fußballvereinen recht hoch."Ergebnisse: AS West - FC 0:1, Inter - Raigering 1:3, FC II - Raigering II 1:0, Germania - AS West 1:3, FC - Inter 5:0, Raigering - FC II 1:1, Raigering II - Germania 2:1, AS West - Inter 1:1, FC II - FC 1:4, Germania - Raigering 0:5, Raigering II - AS West 1:1, Inter - FC II 0:4, FC - Germania 8:0, Raigering - Raigering II 2:1, AS West - FC II 0:3, Germania - Inter 1:5, Raigering II - FC 0:5, Raigering - AS West 6:1, FC II - Germania 5:0, Inter - Raigering II 0:3, FC - Raigering 0:01. FC Amberg 6 23: 1 16 2. SV Raigering 6 17: 4 14 3. FC Amberg II 6 15: 5 13 4. SV Raigering II 6 7:10 7 5. JFG AS West 6 6:13 5 6. Inter Bergsteig 6 7:17 4 7. Germania Amberg 6 3:28 0