Noch vier Spiele sind es bis zur Winterpause in der Bayernliga Nord. Für den FC Amberg ist das gleichbedeutend mit vier weiteren Gelegenheiten, Punkte für das Wunder Klassenerhalt zu erkämpfen. Die erste Chance dafür bietet sich an diesem 20. Spieltag, wenn es für die Ernemann-Elf am Samstag, 4. November, um 14 Uhr zur SpVgg Bayern Hof geht.

Bei denen ist im Moment alles rosarot. Lutz Ernemann, Trainer des FC Amberg, über die SpVgg Bayern Hof

Der Regionalligaabsteiger hat eine ähnlich gruselige Hinrunde hinter sich wie der FC Amberg: In der konnten die Oberfranken nur 16 Punkte holen - so viel schlechter war der FC Amberg da mit elf Punkten auch nicht unbedingt.Der große Unterschied ist aber, dass sich die Hofer wohl gefangen haben: Gab es in den ersten 13 Partien nur einen Sieg, holte man aus den letzten sechs Spielen fünf Dreier. Die zwar fast allesamt gegen den Teams aus der unteren Tabellenhälfte (Schweinfurt, Erlenbach, Weiden und zuletzt die Würzburger Kickers II), aber auch dafür gibt es jeweils drei Punkte. Der 3:1-Auswärtssieg in Gebenbach ragt da noch zusätzlich hervor. Die letzten vier Spiele konnte die Mannschaft von Alexander Spindler, der die Mannschaft nach dem fünften Spieltag vom glücklosen Miloslav Janovsky übernahm, dann sogar am Stück gewinnen. Spindler, der zuvor nur im Jugendbereich tätig war, brauchte allerdings auch einige Wochen, ehe er sein Team richtig eingestellt hatte.Die Siegesserie der letzten Wochen zeigte Wirkung: Inzwischen ist Hof auf einem Nichtabstiegsplatz angelangt (13.). Einen nicht unwesentlichen Anteil daran hat Hofs Topscorer Tomas Petracek, der auch in der Region kein Unbekannter ist. Der Tscheche schlug in der Saison 2015/2016 beim damaligen Landesligisten Gebenbach richtig ein (zwölf Tore in 21 Spielen) und wechselte dann zur DJK Ammerthal, wo er eine eher überschaubare Saison hatte (ein Tor in 20 Einsätzen). Aktuell läuft es aber wieder bei ihm: In Hof kommt er auf elf Treffer in der laufenden Spielzeit - fünf davon in den letzten sechs Partien. "Ein schneller und torgefährlicher Spieler, der auch seine Mitspieler gut in Szene setzt", warnt FC-Trainer Lutz Ernemann. Auf ihn gilt es also ein besonderes Auge zu haben, will der FC Amberg in Hof die fünfte Niederlage in Folge und damit auch die 15. Pleite der Saison verhindern. Eine schwierige, aber nicht unmögliche Aufgabe, meint Ernemann: "Hof ist gut drauf und das ist nicht nur eine Glückssträhne. Bei denen ist im Moment alles rosarot. Aber wir können aus der zweiten Halbzeit gegen Aschaffenburg Mut mitnehmen und den müssen wir auch gegen Hof zeigen. Wir wollen etwas Zählbares holen - also mindestens ein Unentschieden."Bezüglich des Kaders ändert sich nicht viel beim FC Amberg: Die Langzeitverletzen Rittner und Herrndobler fehlen zwar weiterhin, dafür kehrt Sven Florek in den Kader zurück, zu dem auch wieder Michael Dietl gehören soll.FC Amberg: Bleisteiner (1), Plößl (25), Gömmel (17), Helleder (4), Kühnlein (5), Kojic (3), Tischler (15), Dietl (8), Fischer (2), Florek, Haller (10), Keilholz (7), Spieß, Fruth (16), Popp (11), Schulik (9), Stellmach (21)