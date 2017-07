Die "Macht im Grabfeld" gegen die "Macht von der Vils" - so heißt es, wenn am Samstag, 29. Juli, um 16 Uhr der TSV Aubstadt in der Fußball-Bayernliga den FC Amberg erwartet. Während die letzten beiden Auftritte der Aubstädter durchaus als "machtvoll" zu betiteln sind, waren die der Amberger bislang nicht von Erfolg gekrönt. "Da bin ich in den nächsten Tage mehr als Psychologe, als als Trainer gefordert", sagte am Mittwochabend Ambergs Trainer Lutz Ernemann nach dem 1:2 gegen Bayern Hof.

Ruzicka wieder weg Erst vor wenigen Tagen unterschrieb er einen Vertrag beim FC Amberg, jetzt verlässt Michal Ruzicka den Verein schon wieder. Der Tscheche bat am Donnerstag Teammanager Wolfgang Gräf um die Auflösung seines Vertrages. Ruzickas veränderte berufliche Situation mit vielen Auslandsreisen ab September lassen keinen regelmäßigen Trainingsbesuch zu, weshalb er dem FC künftig nicht zur Verfügung stehen wird.

Aubstadt lieferte sich in der abgelaufenen Saison mit Viktoria Aschaffenburg bis zum letzten Spieltag ein packendes Kopf-an-Kopf-Rennen um den zweiten Platz. Letztendlich hatte das Team von Trainer Josef Francic das Nachsehen und lag in der Endabrechnung nur einen Zähler hinter Aschaffenburg. Apropos Aschaffenburg: Beim SV Viktoria gab es am Mittwoch für die "Macht in Grabfeld" einen überraschend hohen 3:0-Auswärtserfolg. Die ansteigende Formkurve des TSV kommt aber auch nicht von ungefähr, denn immerhin wurden alle Leistungsträger aus dem Vorjahr gehalten. Zudem kamen mit Marino Müller vom Regionalligisten 1. FC Schweinfurt, Steffen Behr und Christoph Schmidt (beide vom 1. FC Schweinfurt II) und Torhüter Benedikt Stöcker (Dampfach) richtige Verstärkungen.Daher ist sich Ernemann auch sicher: "Der TSV wird in dieser Saison erneut ein gewichtiges Wörtchen um die vorderen Plätze mitreden." Da nehmen sich die Amberger Ziele, das oberste ist der Klassenerhalt, weitaus bescheidener aus. Was die aktuelle Lage unterstreicht: Noch ohne Punktgewinn zieren die Gelb-Schwarzen das Tabellenende mit Aufsteiger FSV Erlangen-Bruck, Jahn Forchheim und Don Bosco Bamberg. "Wir wollen die Liga halten - und selbst wenn es über die Relegation gehen muss", sagten am Donnerstagabend bei der Mitgliederversammlung FCA-Präsident Helmut Schweiger und Teammanager Wolfgang Gräf. Um das zu bewerkstelligen, stellten beide die Verpflichtung von "zwei bis drei erfahrenen Akteuren" in Aussicht. "Wir halten die Augen offen, haben ja bis zum 31. August noch Zeit", so Gräf. Eine Ankündigung, die Ernemann sicherlich gefallen wird, denn seine junge Truppe zeigte sich bislang noch zu unkonstant, auch wenn die Auftritte spielerisch sicherlich in Ordnung waren.Ernemann muss beim TSV auf Vincent Schweiger verzichten, dessen Schulterprellung aus dem Bezirksliga-Spiel in Pfreimd keinen Einsatz zulässt. Ebenso fehlt Fabian Helleder, der gegen Hof wegen einer Unsportlichkeit die Rote Karte kassierte. Der Verband beantragte drei Spiele Sperre, der Verein legte Einspruch ein und forderte Freispruch - das Ergebnis ist noch offen. Auch der am Knie schwer verletzte Johannes Ritter fehlt bei der Reise nach Aubstadt.