Nach der Absage des Heimspiels gegen den TSV Aubstadt am vergangenen Wochenende sind es theoretisch noch zwei Spiele in der Bayernliga Nord für den FC Amberg vor der Winterpause. An diesem 22. Spieltag geht es noch einmal auf Auswärtsfahrt nach Unterfranken, genauer gesagt, am Samstag, 18. November, um 14 Uhr beim TSV Großbardorf.

Überraschender Rücktritt

"Wurde etwas mitgeteilt"

Die Grabfeld-Gallier mussten zuletzt wetterbedingt ebenfalls aussetzen, das Spiel gegen Bayern Hof wurde abgesagt. Zweien war das sicher nicht ganz unrecht: Udo Eckert und Otto Dietz. Denn sie sprangen in die Bresche, als Dominik Schönhöfer nach dreieinhalb Jahren Anfang November ziemlich überraschend mit sofortiger Wirkung seinen Rücktritt als TSV-Trainer erklärte. Unterschiedliche Auffassungen mit Andreas Lampert, dem sportlichen Leiter, sollen den Ausschlag gegeben haben, dass Schönhöfer zurücktrat und sein bisheriger Co-Trainer Eckert und Torwarttrainer Dietz plötzlich zu Chefs wurden - übergangsweise bis zur Winterpause, in der ein neuer Cheftrainer gefunden werden soll, der das Team im Frühjahr übernehmen soll."Die beiden sind echte Urgesteine im Verein und kennen unsere Spieler bestens", so sportlicher Leiter Andreas Lampert. Blickt man auf die Tabelle, scheint die aktuelle sportliche Situation keine akute Begründung für den Rücktritt Schönhöfers zu liefern. Mit Platz sieben steht Großbardorf auf einem souveränen Platz im Mittelfeld, muss sich keine Sorgen mehr um das Thema Klassenerhalt machen.Auch die Ergebnisse der vergangenen Wochen geben keinen Anlass dafür, an der Entwicklung zu zweifeln: In den letzten sieben Partien unter Schönhöfer gab es drei Siege, drei Unentschieden und nur eine Niederlage - dieses 1:2 gegen Gebenbach war dann aber auch das letzte Spiel des 47-Jährigen. Und so stehen jetzt Eckert und Dietz in der ersten Reihe. "Für uns im Verein ist das jetzt nichts Außergewöhnliches. Natürlich ergeben sich ein paar Änderungen, aber das ist normal - jeder Trainer hat ja seinen eigenen Stil", erklärt Lampert.Viel Lärm um nichts also - zumindest drängt sich dieser Eindruck auf. Doch der Lärmpegel könnte eventuell zunehmen, wenn das Heimspiel gegen den FC Amberg nicht so läuft, wie es eigentlich zu erwarten ist. "Wir gehen nicht von einem Spaziergang gegen den FC aus. Gerade in den Novemberspielen ist auch nicht unbedingt Zauberfußball zu erwarten und haben uns zuletzt ja schon öfter schwer getan", warnt der sportliche Leiter.Mit Leichtigkeit glänzt man beim FC Amberg derzeit ja auch nicht unbedingt, wobei es ruhiger werden könnte in den nächsten Wochen, erklärt Trainer Lutz Ernemann - wenn auch etwas kryptisch: "Entgegen allen Verlautbarungen sind wir auf der Sponsorenebene auf einem guten Weg, den Jungs wurde da auch schon etwas mitgeteilt. Dementsprechend ist auch wieder mehr Motivation da."