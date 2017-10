Vor der Pause sieht das, was der FC Amberg in der Fußball-Bayernliga Nord gegen Viktoria Aschaffenburg zeigt, gar nicht mal so schlecht aus. Das Problem: Zu diesem Zeitpunkt steht es bereits 0:2. Ein Ergebnis, das auch am Ende Bestand hat. Dennoch ist der Amberger Ambergs Trainer Lutz Ernemann "sehr glücklich".

Schneller Rückstand

Popp an die Latte

"Es ist paradox, aber ich bin nicht enttäuscht, sondern sehr glücklich darüber, wie und was die Jungs heute gespielt haben. Man darf nicht vergessen, dass wir hier heute mit 60 Prozent Bezirksliga-Spielern gegen eine Profitruppe angetreten sind", so Ernemann.Der änderte seine Elf im Vergleich zur 0:2-Niederlage in Würzburg nicht nur auf drei Positionen (Popp, Fruth und Spieß für Florek, Schulik und Stellmach), sondern auch in der taktischen Ausrichtung und ließ eine Fünfer-Abwehrkette starten. Dass die nicht unbedingt eingespielt ist, zeigte sich schon nach drei Minuten: Björn Schnitzer tankte sich durch, legte quer in die Mitte, wo Christian Breunig aus drei Metern völlig freistehend zur Führung für die Unterfranken einschob. Ein paar Minuten später wäre es fast noch dicker gekommen, als Philipp Beinenz eine Direktabnahme an den Pfosten setzte (9.). Nach einer guten Viertelstunde fingen sich die Gastgeber etwas, was allerdings auch daran lag, dass Aschaffenburg etwas weniger Aktionismus zeigte - spielbestimmend waren die Gäste aber noch immer. Die beste FC-Chance hatte Martin Popp, dessen Versuch aber knapp vorbeiging (15.). Gerade als sich das Gefühl entwickelte, dass mit etwas Fortune vielleicht doch etwas gehen könnte, sorgte Björn Schnitzer mit einem direkt verwandelten Freistoß von der Strafraumecke über die Mauer wieder für klare Verhältnisse (33.).In der zweiten Hälfte war deutlich weniger zu sehen vom Tabellendritten, der allerdings mit einem Schlenzer von Björn Schnitzer die erste Gelegenheit hatte - da fehlte dem Toptorjäger der Liga nicht viel zum 18. Saisontreffer. Abgesehen davon überließ die Mannschaft von Trainer Jochen Seitz dem FC jetzt viel Platz, mit dem die Gastgeber allerdings nicht viel anzufangen wussten. Zwar spielte man sich immer wieder in die Nähe des Aschaffenburger Tores, kam aber kaum zu Möglichkeiten - und wenn es die mal gab und man das Spiel wieder hätte scharfstellen können, dann wurden sie fahrlässig vergeben, so wie Martin Popp, der völlig frei aus drei Metern nur die Latte traf (72.). Viel mehr passierte nach dieser Aktion nicht mehr. Aschaffenburg kam noch zu einigen Gelegenheiten, die aber auch nur noch halbherzig zu Ende gespielt wurden oder bei denen Max Bleisteiner im Amberger Kasten stark reagierte. Und so blieb es am Ende bei der 0:2-Niederlage für den FC - und bei einer Frage: Wer weiß, was hätte passieren können, wäre dieser Ball von Martin Popp drin gewesen? Vielleicht hätte sich eine gewisse Eigendynamik entwickelt, die am Ende eventuell zu einem Punktgewinn hätte führen können? Eine durchaus interessante Vorstellung - aber eben alles nur im Konjunktiv.In der Realität stehen am Ende null Punkte für den FC Amberg, der sich aber zumindest an etwas hochziehen kann: Gegen ein Topteam der Liga dagegengehalten zu haben. Nur im zweiten Abschnitt und erst, als die Gäste deutlich zurückgeschaltet hatten - aber in der aktuellen Situation des FC muss vielleicht auch mal so etwas als Mutmacher herhalten.

FC Amberg: Bleisteiner - Gömmel, Helleder, Kühnlein, Spieß (90. Schulik), Kojic - Haller, Fischer, Keilholz - Fruth, Popp

Viktoria Aschaffenburg: Döbert - Boutakhrit, Schmidt, Galm, Cheron - Beinenz, Wittke, Verkaj (85. Desch), Toch (70. Aydin) - Breunig (75. Herdt), SchnitzerTore: 0:1 (3.) Christian Breunig, 0:2 (33.) Björn Schnitzer - SR: Marcel Geuß (Haßfurt) - Zuschauer: 183