Für den FC Amberg wird am Samstag, 21. Oktober, um 14 Uhr die zweite Hälfte der Fußball-Bayernliga Nord eingeläutet. Dabei geht es für die Mannschaft von Trainer Lutz Ernemann zur zweiten Mannschaft der Würzburger Kickers. Und eine Frage beschäftigt nicht nur die Anhänger des FC Amberg: Was macht nach der bisherigen Saison eigentlich noch Mut für den Klassenerhalt?

Elf Punkte holten die Amberger nur aus 17 Partien. Selbst wenn man jetzt in der Rückrunde die doppelte Zahl an Punkten holen würde und damit am Ende 33 Zähler auf dem Konto hätte, würde es wohl nicht reichen für den direkten Klassenerhalt - so war es zumindest in den vergangenen fünf Spielzeiten der Bayernliga Nord. "Unter den bisherigen Gegebenheiten können wir mit der aktuellen Ausbeute zwar einigermaßen leben, zufrieden sind wir damit aber natürlich nicht. Unser großes Manko bleibt die Chancenverwertung, das zieht sich aber schon seit der Regionalliga durch. Es geht jetzt darum, Platz 18 zu vermeiden - das ist machbar. Wenn es dann sogar für mehr reicht, dann ist es auch gut", so Ernemann. Den ersten Grundstein für das "Wunder Klassenerhalt" könnte man bei den Würzburger Kickers II legen.Die liegen auf Rang zehn mit 21 Punkten und einer Tordifferenz von plus-minus Null - als einziges Team der Liga. Das könnte man einerseits Ausgeglichenheit, bei anderer Betrachtung auch mangelnde Konstanz nennen. So gab es während der Saison zwar ein 1:1 gegen Spitzenreiter Würzburger FV, dann aber auch wieder nur ein 1:1 gegen Schlusslicht Erlenbach. Oder einen 5:1-Sieg zu Hause gegen Weiden, aber auch ein 0:5 in Forchheim. Das Ziel der Kickers II, die in der vergangenen Saison Platz neun belegten, ist auch in dieser Spielzeit wieder ein Mittelfeldplatz. Dafür sorgen soll mit Trainer Christian Demirtas, seit diesem Jahr Chef der zweiten Mannschaft, ein ehemaliger Bundesligaprofi (unter anderem Mainz 05, Karlsruher SC, Würzburger Kickers), der seine Erfahrung an die jungen Talente weitergeben und die an den Profikader heranführen soll - der Altersschnitt des Teams liegt bei unter 20 Jahren.Viel mehr Erfahrung haben die Jungspunde beim FC Amberg - mit ein paar Ausnahmen - auch nicht. Kein Nachteil also und aus Sicht der FC-Anhänger dürfte gegen die kleinen Kickers jetzt gerne die große Aufholjagd losgehen. Bis zur Winterpause sind es noch sechs Partien. In denen kann noch einiges passieren, auch wenn auf dem Weg dahin noch Topteams wie Aschaffenburg, Aubstadt und Großbardorf warten, aber eben auch direkte Konkurrenten wie Hof oder Bamberg. "Die Gegner sind zum Teil schon nicht ohne. Wir versuchen, was möglich ist. Aber ich sehe es auch so, dass wir das Team mit den meisten knappen Ergebnissen sind. Mit etwas Glück hätten wir vielleicht neun, zehn Punkte mehr. Und vielleicht entschädigt uns der Fußballgott, wenn es ihn denn gibt, ja in der Rückrunde ein bisschen für das, was uns in der Hinrunde passiert ist", sagt Ernemann.In Würzburg muss er lediglich auf die Langzeitverletzten Herrndobler, Dietl und Ritter verzichten.