Am vorletzten Spieltag der Bayernliga-Hinrunde könnte im Stadion am Schanzl die Post abgehen - sowohl auf dem Platz als auch auf den Tribünen. Denn der FC Amberg erwartet am Samstag, 7. Oktober, um 14 Uhr die DJK Gebenbach - die Ausgangslage beider Mannschaften könnte kaum unterschiedlicher sein.

FC gegen FC?

Eher gegensteuern

Beste Werbung

Es wird nur über den Kampf gehen. Ich erwarte keine Schönspielerei. Lutz Ernemann, Trainer des FC Amberg

Wir werden nicht mit der Arroganz hinfahren und meinen, wir sind die bessere Mannschaft. Faruk Maloku, Trainer der DJK Gebenbach

Der FC steht mit elf Punkten auf Rang 15, der Aufsteiger aus Gebenbach belegt derzeit den fünften Platz. "Wir sind schon überraschend gut unterwegs, damit war so sicher nicht zu rechnen", umschreibt Gebenbachs Trainer Faruk Maloku die bisherige Saison. Abgesehen von einem kleinen Durchhänger im August punktete der letztjährige Meister der Landesliga regelmäßig, so auch zuletzt: Aus den letzten sechs Spielen gab es fünf Siege. "Es passt einfach im Team. Aber wir wissen auch, dass wir uns spielerisch noch entwickeln müssen. Gerade im letzten Drittel bleiben wir oft noch hängen. Das ist aber eine Zeitsache und kommt von alleine", so Maloku.Diese Entwicklung anschieben sollen sicher auch einige Akteure in Reihen der DJK, die beim FC Amberg Erfahrung gesammelt haben: Julian Ceesay (2012 - 2017), Kai Hempel (2014 - 2016), Marco Seifert (2013 - 2015) und Oliver Gorgiev (2011 - 2016). Schon allein deshalb ist Motivation vor diesem Spiel kaum nötig - weder aufseiten des Aufsteigers noch beim Team von Lutz Ernemann: "In gewisser Weise trifft der FC auf den FC, zumindest teilweise. Da muss ich meinen Jungs nicht erklären, wie die ticken, man kennt sich ja. Es wird nur über den Kampf gehen. Ich erwarte keine Schönspielerei."Auch Faruk Maloku hält zusätzliche Motivation vor dem Derby für nicht notwendig: "Da muss ich schon eher gegensteuern. Aber wir stellen uns auf ein sehr schweres Spiel ein." An Selbstbewusstsein wird es den Gästen auch aufgrund der bisherigen Erfolge aber nicht mangeln, wobei Maloku klar einschränkt: "Wir werden nicht mit der Arroganz hinfahren und meinen, wir sind die bessere Mannschaft. Der FC hat jetzt vier Spiele nicht verloren, das haben wir noch nicht geschafft. Mit einem Punkt wären wir zufrieden."Und dass auch Amberg über einen bemerkenswerten Teamgeist verfügt, war beim aufopferungsvollen Punktgewinn in Unterzahl gegen Ansbach zu sehen. "Das war eine reine Willenssache", so Lutz Ernemann, der erneut auf lautstarke Unterstützung seines Teams von der Tribüne aus hofft. "Bessere Werbung kann man eigentlich nicht machen für so ein Derby." Was die Punktausbeute aus den bisherigen Duellen gegen die Lokalrivalen betrifft, liegen beide Kontrahenten übrigens gleich auf: Je vier Punkte holten beide in den Duellen gegen Ammerthal und Weiden. Weil es die erste Partie zwischen Amberg und Gebenbach in der Bayernliga wird - hier könnte eine neue, packende Derby-Geschichte ihr erstes Kapitel erleben. Beim FC fehlen weiterhin Michael Dietl, Nico Herrndobler, ein Einsatz von Pascal Tischler ist nach Krankheit noch unsicher. Die DJK muss auf Tobias Stubenvoll und den Ex-Amberger Oliver Gorgiev verzichten. Und auch wenn die DJK Gebenbach derzeit besser dasteht - einen Favoriten gibt's nicht. Dafür waren die vergangenen Wochen - gerade aus Amberger Sicht - zu verrückt.FC Amberg: Bleisteiner (1), Plößl (25), Gömmel (17), Helleder (4), Kühnlein (5), Kojic (3), Tischler (15) (?), Fischer (2), Haller (10), Keilholz (7), Florek (6), Ram (13), Spieß (14), Fruth (16), Popp (11), Schulik (9), Stellmach (21)DJK Gebenbach: Nitzbon (1), Dietrich (21), Libotovsky (18), Biermeier (5), Ceesay (3), Jakob (25), Kopac (24), Böhm (22), Hempel (14), Haller (20), Novotny (15), Becker (7), Jonas Lindner (23), Kohler (10), Nicolas Lindner (16), Seifert (11)