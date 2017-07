Englische Woche in der Fußball-Bayernliga Nord - und der FC Amberg bekommt an diesem dritten Spieltag einen prominenten Gast. Der ist ähnlich schlecht gestartet und hat ähnliche Probleme.

Runderneuerte Mannschaft

Schmerzhafte Abgänge

Statistik macht Mut

Wir zahlen schon noch etwas Lehrgeld. Ambergs Trainer Lutz Ernemann

Es ist ein Null-Punkte-Duell am Dienstag, 25. Juli (18.30 Uhr), im Stadion am Schanzl. Bei der SpVgg Bayern Hof ist die Lage derzeit wie bei den Ambergern alles andere als rosig, denn so richtig hat der Regionalligaabsteiger noch nicht in die neue Liga gefunden. Zum Auftakt gab es eine 0:3-Niederlage gegen Aufsteiger Gebenbach, am Wochenende musste man nach einer 2:3-Niederlage bei den Würzburger Kickers II ohne Punkte die Heimfahrt antreten.Ein offensichtlich nicht allzu einfacher Umstellungsprozess, den Hofs Trainer Milo Janovsky (früher unter anderem im Trainerteam der SpVgg Weiden) auf der Vereins-Homepage relativ bildlich umschrieb: "Die Bayernliga ist kein Streichelzoo." Für die fast runderneuerte Hofer Mannschaft scheint die neue Liga derzeit eher ein Haifischbecken zu sein - und das, obwohl an sich noch keine großen Teams warteten. Viele Führungsspieler sind der SpVgg nach dem Abstieg aber auch nicht geblieben, abgesehen vielleicht von Kapitän Harald Fleischer, Christian Schraps oder Andreas Knoll. Der Rest gehört eher zur jungen Garde, man hat viel aus den eigenen Reihen aufgefüllt. Der bekannteste Neuzugang ist Tomas Petracek, der zuletzt bei der DJK Ammerthal war, sich von dort aber nach einer Saison (20 Spiele, 1 Tor) wieder verabschiedete. Doch die Lücken, die die Abgänge bei den Hofern hinterlassen haben, sind etwas größer. Vorne fehlt Martin Holek, der in den vergangenen zwei Spielzeiten in der Bayern- und Regionalliga 38 Tore erzielte: Er ist seit dieser Saison bei Wacker Burghausen.Zwar in der Bayernliga, aber nicht mehr bei der SpVgg, ist Andre Biermeier. Der Defensivspezialist, der beim SV Etzenricht ausgebildet wurde, war drei Jahre Stammkraft, wechselte jetzt zur DJK Gebenbach. Nur zwei von vielen Abgängen, die es den Oberfranken nicht einfacher machen, in der Bayernliga Fuß zu fassen. Wobei man gestehen muss, dass auch der FC Amberg da in dieser Spielzeit noch nicht wirklich angekommen ist, zumindest wenn man die Punktausbeute betrachtet. Zwei Niederlagen gab es bisher für die Ernemann-Elf, doch der Amberger Trainer bleibt optimistisch - auch nach der letzten 0:4-Niederlage in Aschaffenburg: "Die taktische Grundausrichtung war gut, wir haben eine Stunde lang ordentlich mitgehalten. Wir müssen aber auch versuchen, unsere individuellen Fehler zu minimieren. In dieser Hinsicht zahlen wir schon noch etwas Lehrgeld derzeit und müssen uns noch besser finden."Dass mit Hof jetzt ein Team kommt, das bisher auch noch keine Punkte auf dem Konto hat, gebe zusätzlich Grund zur Hoffnung: "Wir wollen jetzt nicht vermessen sein, Hof ist ja immerhin aus der Regionalliga abgestiegen. Aber wir rechnen uns schon etwas aus, wenn wir wieder so konzentriert sind wie zuletzt. Ich traue der Mannschaft etwas zu" - zumal auch Sebastian Schulik und Michael Dietl wieder zur Verfügung stehen.Michael Ruzicka hingegen fällt berufsbedingt die komplette Woche aus. Der Blick in die Statistik gibt zumindest etwas Hoffnung: Die beiden letzten Aufeinandertreffen im Ligabetrieb endeten jeweils 3:0 für den FC Amberg. Das ist allerdings auch schon wieder drei Jahre her.FC Amberg: Bleisteiner (1), Gömmel (17), Helleder (4), Kühnlein (5), Kojic (3), Tischler (15), Dietl (8), Fischer (2), Haller (10), Herrndobler (13), Keilholz (7), Schweiger (31), Schaar (19), Fruth (16), Popp (11), Schulik (9), Stellmach (21).