Nach vier Spieltagen in der Fußball-Bayernliga Nord sind drei Mannschaften noch immer ohne Punkt: Jahn Forchheim, DJK Don Bosco Bamberg und der FC Amberg. Der hat zumindest einen Hoffnungsschimmer, dass diese Serie diesmal endet.

Die Mannschaft ist durch die Niederlagen noch näher zusammengerückt. Man merkt ein richtiges Wir-Gefühl. Ambergs Trainer Lutz Ernemann

Zu Gast im Stadion am Schanzl ist am Samstag, 5. August, um 14 Uhr der TSV Großbardorf. Die Unterfranken sind auch noch nicht so recht in der Saison angekommen - zumindest wenn man die Vorsaison als Referenz heranzieht. Da war der TSV nämlich eines der Teams, das bis zum Ende mit um den Aufstieg spielte. Nach 34 Spieltagen belegte er aber nur Rang vier - so wie schon im Jahr zuvor. Dass die Mannschaft aus dem Landkreis Rhön-Grabfeld zu den etablierten Bayernligisten gehört, zeigt sich auch daran, dass sie seit der Saison 2012/13 nie schlechter war als Platz sechs.Der ganz große Wurf wollte aber noch nicht gelingen, auch nicht unter Trainer Dominik Schönhöfer, der inzwischen das vierte Jahr an der Seitenlinie steht. Er will den durchwachsenen Auftakt mit fünf Punkten aus vier Spielen auch nicht zu hoch hängen: "Es war kein schlechtes Spiel dabei. Fußballerisch, spielerisch und kämpferisch bin ich zufrieden", so der 46-Jährige, der aber zugibt, dass die Chancenverwertung das ein oder andere Mal eben nicht gepasst habe. "Auch im defensiven Mittelfeld hatten wir einige personelle Änderungen und Ausfälle, da müssen wir uns in der Zentrale noch besser finden. Das dauert natürlich, aber Stand jetzt bin ich absolut zufrieden."Einer, der neu ist im zentralen Bereich, ist Lukas Illig, der vom Regionalligisten 1. FC Schweinfurt kam. Dazu gesellt sich mit Björn Schönwiesner ein Urgestein der Grabfeld-Gallier - obwohl der Mittelfeldmann erst 24 ist, hat er bereits 180 Spiele für den TSV bestritten. Noch länger dabei ist Manuel Leicht. Der 30-jährige Kapitän geht in seine zehnte Saison in Großbardorf. Und auch am Samstag sollen die etablierten Kräfte dafür sorgen, dass es Punkte gibt: "Wir unterschätzen Amberg sicher nicht. Der FC wird alles probieren, es wird ein 50:50-Spiel, bei dem die Tagesform entscheidet", so Schönhöfer.Ein bisschen tiefgestapelt klingt das schon, gerade wenn man bedenkt, dass eines der besten Teams des Vorjahres zum aktuell Tabellenvorletzten kommt, der mit bisher null Punkten und einem Torverhältnis von 2:11 nicht gerade vor Selbstvertrauen strotzt - aber man versinkt jetzt auch nicht in Selbstmitleid beim FCA: "Dass es anfangs schwer mit Punkten wird, wussten wir. Wir sind auch noch immer in der Entwicklung. Was mich aber begeistert, ist, dass die Mannschaft durch die Niederlagen noch näher zusammengerückt ist. Man merkt ein richtiges Wir-Gefühl", beschreibt FC-Trainer Lutz Ernemann die Gefühlslage. Im Spiel gehe es vor allem darum, "die kleinen Fehler zu vermeiden und zum Teil nicht so naiv" aufzutreten.Von Krisenstimmung ist man beim FC Amberg also derzeit weit entfernt, dieser Eindruck drängt sich zumindest auf. Und auch wenn es gegen Großbardorf keine Punkte geben sollte, wird man wohl nicht in Panik verfallen. Aber vielleicht strauchelt der Favorit aus Unterfranken ja - und dann will man bereit sein. Dafür stehen Lutz Ernemann alle Spieler zur Verfügung, auch Fabian Helleder, dessen Sperre aus dem Ansbach-Spiel verkürzt wurde.FC Amberg: Bleisteiner (1), Plößl (25), Gömmel (17), Helleder (4), Kühnlein (5), Kojic (3), Tischler (15), Dietl (8), Fischer (2), Haller (10), Herrndobler (13), Keilholz (7), Schweiger (31), Schaar (19), Fruth (16), Popp (11), Schulik (9), Stellmach (21).