Nach ein paar Wochen der gefühlten Glückseligkeit ist beim FC Amberg inzwischen wieder der Alltag eingekehrt. Denn so schön die Vier-Spiele-Serie ohne Niederlage vom 12. bis 16. Spieltag auch war: Die drei Niederlagen der vergangenen Wochen haben die gute Stimmung wieder gedrückt. Und jetzt kommt Viktoria Aschaffenburg.

Die suchen und finden in den 90 Minuten eine Lücke und sind qualitativ so gut, dass sie dann das Tor machen. Lutz Ernemann, Trainer des FC Amberg, über Viktoria Aschaffenburg

Der FC Amberg hat die rote Laterne wieder vom SV Erlenbach übernommen. Großen Anlass zur Hoffnung, das an diesem 19. Spieltag wieder zu ändern, gibt es nicht: Mit Viktoria Aschaffenburg kommt am Samstag, 28. Oktober, um 14 Uhr der Tabellendritte ins Stadion am Schanzl - und die Unterfranken sind derzeit richtig gut in Fahrt.Mit dem Team von Ex-Profi Jochen Seitz kommt nicht nur die beste Offensive der Bayernliga (43 Tore) mit dem Top-Torjäger Björn Schnitzer (16 Tore in 17 Spielen), sondern auch eine Mannschaft, die sechs ihrer letzten acht Spiele gewonnen hat. In dieser Phase gab es nur eine Niederlage und ein Unentschieden (1:2 daheim gegen Ansbach, 1:1 in Eltersdorf). Und so steht man eben auf Rang drei mit direktem Anschluss ganz nach oben, hat aber noch ein Nachholspiel gegen Jahn Forchheim in der Hinterhand (Termin 31. Oktober).Für die Truppe von Lutz Ernemann geht es darum, den letzten Platz wieder abzugeben. Nach dem Hoch im September, als die Schwarz-Gelben vier Spiele in Folge keine Niederlage kassierten, ist man wieder auf dem Boden der Tatsachen angelangt mit drei Pleiten in Folge gegen Gebenbach, Forchheim und zuletzt die Würzburger Kickers II. Die Folge: Platz 18 mit drei Punkten Rückstand auf einen Relegationsplatz. Aber Ernemann bleibt weiter optimistisch und gibt ein klares Ziel vor: "Wir versuchen alles, diesen letzten Platz am Ende nicht mehr zu haben. Dafür ist noch einige Zeit."Dass jetzt mit Aschaffenburg ein Gegner kommt, der ganz andere Ziele hat und in ganz anderen Sphären schwebt, ist natürlich nicht unbedingt hilfreich auf diesem Weg. Den bekannten Bus vor dem eigenen Tor zu parken, helfe aber auch nicht, schränkt Ernemann ein: "Die sind haushoher Favorit, wir haben nichts zu verlieren. Wenn man das Personal ansieht - da trennen uns Welten. Nur hinten rein stellen brauchen wir uns aber nicht. Die suchen und finden in den 90 Minuten eine Lücke und sind qualitativ so gut, dass sie dann das Tor machen - da kann man einen Eid drauf schwören, dass man dann verliert."Die Kadersituation hat sich vor dem Duell zumindest wieder etwas entspannt. Sven Florek fehlt zwar (private Gründe), dafür konnten Pascal Tischler und Martin Popp wieder voll trainieren. Das gilt auch für Michael Dietl, der nach langer Verletzung wieder eine Option sein könnte.FC Amberg: Bleisteiner (1), Plößl (25), Gömmel (17), Helleder (4), Kühnlein (5), Kojic (3), Tischler (15), Fischer (2), Haller (10), Keilholz (7), Dietl (8), Fruth (16), Popp (11), Schulik (9), Stellmach (21)