Der Jubel nach dem Schlusspfiff kannte keine Grenzen. Die Spieler lagen sich in den Armen, feierten mit den mitgereisten Fans, das Trainerduo Lutz Ernemann und Bastian Ellmaier lachte mit Teammanager Wolfgang Gräf um die Wette: Die Bayernliga-Fußballer des FC Amberg feierten beim 1:0 am Samstag vor 210 Zuschauern bei der DJK Don Bosco Bamberg den ersten Saisonsieg. Sie machten damit Gräf, der an diesem Tag Geburtstag feierte, das passende Geschenk und tankten Selbstvertrauen für das Heimspiel am Dienstag, 15. August (18.30 Uhr), gegen den 1. FC Sand.

Konzentriert und ruhig

Endstation Bleisteiner

"Die Auswärtspartie ist für uns ein Sechs-Punkte-Spiel", wusste der Amberger Coach um die Wichtigkeit dieser Begegnung. Sechs Zähler gab es zwar nicht zu holen, aber immerhin stehen nach fünf Niederlagen in Folge die ersten drei auf dem Amberger Konto. "Ein wirklich wichtiges Erfolgserlebnis für alle", sagte ein erleichterter Gräf nach dem Schlusspfiff. "Vor allem für die Psyche unserer Spieler, die damit hoffentlich die Köpfe wieder freibekommen haben."Dass die Moral der Amberger trotz der zum Großteil unglücklichen Niederlagen in Takt ist, bewiesen sie in Bamberg. Der FC begann mutig und druckvoll, war in den ersten 45 Minuten spielbestimmend. "Unsere Jungs haben genau das taktisch umgesetzt, was vorgegeben war", bilanzierte Gräf. Mit frühem Pressing hielten sie die Gastgeber vom eigenen Tor weg, zudem ließ FC-Kapitän Kevin Kühnlein Bambergs Torjäger Alassane Kane nicht zur Entfaltung kommen. "Wir spielten konzentriert und ruhig, standen in der Defensive sicher", so Gräf. So entwickelte sich nach und nach eine Begegnung, in der die Oberfranken oftmals über die rechte Seite versuchten, die FCA-Abwehr zu knacken, was aber nicht von Erfolg gekrönt war.Auf der anderen Seite setzte Sebastian Schulik zunächst einen Freistoß von der Strafraumgrenze in die Mauer (36.), ehe kurz danach bei einem weiteren Freistoß DJK-Schlussmann Julian Glos zur Stelle war und zur Ecke klärte (37.). FC-Torwart Max Bleisteiner, der im zweiten Durchgang zum großen Rückhalt seines Teams werden sollte, musste nur einmal eingreifen, als er in der 44. Minute einen Freistoß von Christopher Kettler parierte.Nach der Pause gingen die Bamberger weitaus aggressiver und engagierter zu Werke. Zudem brachte DJK-Coach Mario Bail mit dem ehemaligen Regionalliga-Spieler Daniel Schäffler dann einen weiteren offensiv ausgerichteten Akteur. Amberg geriet unter Druck, verlor aber seine Ordnung nicht. Die Gäste hatten Glück, dass Markus Fischer seinen Freistoß knapp daneben setzte (67.), und dass Kettler seinen Schuss über die Latte setzte. Ansonsten war für Bamberg beim guten Bleisteiner Endstation."Es wäre dann auch ein klassisches Remis-Spiel gewesen, allerdings nutzten wir unsere Chance dann und Bamberg halt nicht", so der Teammanager Gräf. Fabian Helleder blieb es vorbehalten, den entscheidenden Treffer für die Amberger zu erzielen. Einen Abstimmungsfehler zwischen DJK-Torwart Glos und seinen Vorderleuten nutzte er zum 0:1 (85.).Der Rest war Amberger Jubel pur: "Wir können aber nicht lange feiern, denn schon am Dienstag steht uns mit dem Heimspiel gegen Sand eine weitere ganz wichtige Begegnung bevor", hielt Gräf den Ball dann auch bewusst flach.

DJK Don Bosco Bamberg: Glos; Niersberger, Esparza, Strobler, Kane, Sengül, Fischer (85. Eckstein), Wunder , Schmoll (59. Schäffler), Spies (79. Leicht), Kettler

FC Amberg: Bleisteiner; Fischer, Helleder, Kühnlein, Keilholz, Dietl, Schulik (91. Schweiger), Popp (88. Haller), Tischler, Fruth, GömmelTor: 0:1 (85.) Fabian Helleder - SR: Sebastian Wieber (Ramsthal) - Zuschauer: 210