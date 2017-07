Das wird keine leichte Saison für die Bayernliga-Fußballer des FC Amberg: Nach der 1:3-Heimniederlage gegen die Würzburger Kickers II setzte es am Freitagabend beim Titelaspiranten SV Viktoria Aschaffenburg die zweite Niederlage in der noch jungen Saison. Die Elf von Trainer Lutz Ernemann unterlag bei den Unterfranken mit 0:4 (0:1), zeigte dabei aber dennoch gute Ansätze. Sie hielt im ersten Durchgang lange mit, ehe sie nach dem 0:2 mehr und mehr den Faden verlor.

"Nichts verloren"

Individuelle Klasse

Die Ersatzakteure wären bei uns Stammspieler. Lutz Ernemann, Trainer des FC Amberg, über Viktoria Aschaffenburg

"Hier werden noch mehrere Teams in dieser Saison verlieren", sagte der Amberger Coach in der Pressekonferenz. "Wir haben gute Ansätze gezeigt, aber Aschaffenburg hat in dieser Liga eigentlich nichts verloren."Der SV Viktoria, der seine erste Begegnung in dieser Spielzeit absolvierte, feierte hingegen einen Einstand nach Maß. Vor allem in der zweiten Hälfte im zweiten Abschnitt kauften die Gastgeber der stark verjüngten Amberger Elf den Schneid nach und nach ab.Die Gelb-Schwarzen standen vom Anpfiff weg geordnet, ließen nur wenige Möglichkeiten der Hausherren zu. Nach sechs Minuten versuchte es Gökhan Aydin aus 16 Metern, doch der Ball segelte einen Meter am Pfosten vorbei. Ambergs zwei Viererketten standen sicher, Aschaffenburg war in der Folgezeit bemüht, die berühmte Lücke zu finden. Nach neun Minuten hatte Roberto Desch die nächste SVA-Möglichkeit, doch sein Nachschuss ging zwei Meter über die Latte des Amberger Gehäuses. So plätscherten die Minuten dahin, ehe in der 29. Minute Neuzugang Nils Herdt zur Stelle war. Er ließ Maximilian Bleisteiner im FC-Gehäuse nach einer tollen Hereingabe keine Abwehrchance.Amberg hatte kurz vor dem Seitenwechsel Glück, als Bleisteiner zunächst gegen Herdt klärte (39.), ehe ein FC-Abwehrspieler spektakulär per Fallrückzieher die Kugel von der Linie kratzte. So blieb es beim nicht unverdienten 1:0 für Aschaffenburg nach 45 Minuten. Allerdings schalteten die Hausherren in den zweiten gleich zwei Gänge höher. "Da ist eine enorme individuelle Klasse vorhanden. Wenn man sieht, welche Spieler da von der Bank kommen, ist das der Wahnsinn. Die Ersatzakteure wären bei uns Stammspieler", sagte Ernemann nach dem Schlusspfiff. FC-Teammanager Wolfgang Gräf ging noch einen Schritt weiter: "Aschaffenburgs Erfolg war mehr als verdient. Wir haben andere Ziele. Wir werden daraus lernen und uns weiter entwickeln, es gab viele gute Dinge zu sehen."Der FC Amberg hielt bis zum 0:2 die Begegnung offen, ehe alle Dämme brachen. Björn Schnitzer verwandelte in der 72. Minute einen Freistoß direkt ins untere Eck, wobei dieser nicht ganz unhaltbar erschien. Keine Möglichkeit hatte Bleisteiner beim 3:0 durch Clay Verkaj (77.), zuvor parierte der Amberger Schlussmann gegen den eingewechselten Christian Breunig (75.) reaktionsschnell.Als dann bei Ambergs Kevin Kühnlein die Sicherungen etwas durchbrennten und dieser den Ball wegschlug, musste er mit Gelb-Rot vom Platz. In Unterzahl hatte der FC keine Kraft mehr gegen immer stärker werdende Aschaffenburger. Kevin Wittke schloss einen Konter zum 4:0-Endstand nervenstark ab (85.).

Viktoria Aschaffenburg: Döbert; Galm, Desch, Schnitzer, Verkaj (83. Beinenz), Herdt (69. Breuning), Aydin (67. Toch), Wittke, Schmidt, Cheron, Boutakhrit.

FC Amberg: Bleisteiner; Fischer, Kojic (68. Haller), Helleder, Kühnlein, Keilholz, Popp, Herrndobler (73. Stellmach), Tischler, Fruth (78. Schweiger), Gömmel.Tore: 1:0 Herdt (29.), 2:0 Schnitzer (72.), 3:0 Verkaj (77.), 4:0 Wittke (85.) - Gelb-Rot: (77.) Kühnlein (FC Amberg) wegen Unsportlichkeit - Zuschauer: 683 - SR: Stefan Klerner (Lichtenfels).