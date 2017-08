Es ist ein Bild, das man nicht schon wieder sehen will im Stadion am Schanzl: Auch nach dem Schlusspfiff gegen den TSV Großbardorf liegen die Spieler des FC Amberg am Boden.

Die 1:2-Niederlage (1:1) war das fünfte Spiel ohne Punktgewinn. Und das, obwohl der gegen einen keineswegs übermächtigen Gegner sowohl verdient als auch machbar gewesen wäre. "Selbst mit einem Punkt hätten wir nicht zufrieden sein können. Wir haben momentan einfach Scheiße am Fuß", trauerte Kapitän Kevin Kühnlein den verlorenen Punkten hinterher, die der FC vor allem in der Schlussphase liegengelassen hatte. Die Konsequenz: Der FC Amberg ist Letzter.Ganz zu Beginn des Spiels hatten die Gäste aus Unterfranken mehr vom Spiel. Nach einer Flanke kam der Ball auf Andre Rieß in der Mitte, dessen etwas verunglückter Versuch aber nur auf die Latte fiel (4.). Fast genau so viel Pech hatte auf der Gegenseite FC-Verteidiger Pascal Tischler, als sein Heber nach einer Ecke auf dem Netz landete (18.). Einige Minuten später herrschte dann Entsetzen im Stadion am Schanzl, als Schiedsrichter Markus Huber ein Tor von Sebastian Schulik abpfiff - er hatte zuvor ein Foul von Jan Fischer gesehen. Florian Fruth hätte dann in der 24. Minute für die Führung sorgen können, vergab aber aus guter Position überhastet und setzte den Ball über das Tor. Die fast exakt gleiche Situation gab es dann auf der anderen Seite - da fehlten hingegen TSV-Kapitän Manuel Leicht nur ein paar Zentimeter (32.).Fünf Minuten später glänzte Leicht dann aber als Vorbereiter: Er setzte sich problemlos gegen Yannik Haller durch und brachte den Ball in die Mitte, wo Dominik Zehe nur noch den Fuß zum 0:1 hinhalten brauchte (37.). Direkt im Anschluss musste Haller, dem an diesem Tag nicht viel gelang auf seiner Position als Rechtsaußen, für Daniel Gömmel vom Platz. Der Gegentreffer brachte die Amberger aber nicht in Verlegenheit: In der 40. Minute setzte Michael Dietl zu einem schönen Solo gegen mehrere TSV-Verteidiger an und zirkelte den Ball aus gut 20 Metern an den Pfosten. Sebastian Schulik bewies seinen Torriecher und staubte per Kopf zum 1:1-Ausgleich ab.Das war dann auch der letzte Höhepunkt einer unterhaltsamen, aber über weite Strecken von beiden Seiten nicht bayernligatauglichen ersten Halbzeit - dafür leisteten sich beide Teams gerade im Aufbau zu viele Fehler und Ungenauigkeiten und machten auch defensiv nicht den sichersten Eindruck.Der beste Beweis für eklatante Fehler in der Abwehr war aber die erneute Führung für den TSV Großbardorf: Nach einer Ecke an die Strafraumgrenze kam der Ball zu Björn Schönwiesner, der ein paar Meter vor dem Tor meilenweit um sich keinen Gegenspieler hatte und aus fünf Metern problemlos traf (61.) - ein Loch in der Abwehr, das FC-Kapitän Kevin Kühnlein stinksauer und ziemlich laut werden ließ. Dem FC fehlte danach entweder die zündende Idee oder - wie bei einem Kopfball von Nico Herrndobler (73.) - die letzte Konzentration im Abschluss. Der verstärkte Drang nach vorn gab natürlich aber auch den Galliern Räume. Andre Rieß hätte den in der 77. Minute mit einem fast perfekten Schuss nutzen können, doch eine bärenstarke Parade von Max Bleisteiner verhinderte die Vorentscheidung. Der FC warf dann alles nach vorn, vor allem in Gestalt von Kevin Kühnlein.Der Kapitän hatte noch zwei ganz dicke Chancen: Einmal klärte Gästekeeper Marcel Wehr nach einem Schuss aus der zweiten Reihe (84.) und in der Nachspielzeit kratze Wehr einen eigentlich perfekten Heber gerade noch so von der Linie (90.+1). So blieb es bei der fünften FC-Niederlage, dem man vor allem in der letzten halben Stunde eines nicht absprechen kann: Willen und Leidenschaft. Lutz Ernemann fasste es zusammen: "Wir machen zur Zeit eben immer diesen einen Fehler zuviel."

FC Amberg: Bleisteiner - Haller (37. Gömmel), Kühnlein, Tischler, Kojic - Popp, Fischer, Keilholz, Fruth - Schulik, Dietl (66. Dietl)

Wir machen zur Zeit eben immer diesen einen Fehler zuviel. Lutz Ernemann, Trainer des FC Amberg

TSV Großbardorf: Wehr - Zang, Orf, Hölderle, Seufert - Illig, Schönwiesner (88. Dinkel), Zehe, Rieß - Leicht (82. Breunig), Floth (74. Müller)Tore: 0:1 (37.) Dominik Zehe, 1:1 (40.) Sebastian Schulik, 1:2 (61.) Björn Schönwiesner - SR: Markus Huber (Wurmannsquick) - Zuschauer: 179