Nach der ersten Vorbereitungswoche mit mehreren harten Einheiten und dem ersten Testspiel gegen den Neu-Landesligisten 1. FC Schwarzenfeld wartet auf den FC Amberg heute ein Gegner aus der Kategorie "krasser Außenseiter", nämlich der SV Hubertus Köfering.

Da gastiert der Bayernligist um Trainer Lutz Ernemann heute nämlich um 19.30 Uhr zum offiziellen Einweihungsspiel des neu renovierten Sportplatzes. Dort wurden zwar schon einige Spiele der Rückrunde ausgetragen, aber jetzt kommt es eben zur feierlichen Eröffnung. Die Köferinger, die 2013 in die Kreisklasse aufgestiegen sind, halten sich seit diesem Aufstieg konsequent in der oberen Tabellenhälfte und wurden in der abgelaufenen Saison Tabellenvierter. Ob es einen Sieg gegen den Bayernligisten gibt, scheint fraglich.Denn der steht seit einer guten Woche im Training, hat ein Trainingslager hinter sich und auch schon das erste Testspiel erfolgreich absolviert. Eindeutiger Matchwinner war beim Duell gegen den 1. FC Schwarzenfeld Sebastian Schulik, der alle drei Treffer beim 3:1-Sieg erzielte. Ein erstes Ausrufezeichen des 30-jährigen Stürmers - freilich nur in einem Testspiel.Doch für den Spieler selbst und natürlich auch für Trainer Lutz Ernemann eine durchaus wichtige Erkenntnis, denn Schulik könnte in der bevorstehenden Saison eine enorm wichtige Rolle spielen, ist er doch der erfahrenste und mit 30 Jahren älteste Spieler in Diensten des FC Amberg. Während die anderen "Alten" im Team, Jan Fischer (25) und Kevin Kühnlein (26), defensiv für Ordnung sorgen, könnte er im Offensivbereich der sein, an dem sich die jungen Mitspieler orientieren.Möglicherweise passiert das schon heute. Hatte Trainer Lutz Ernemann beim ersten Testspiel gegen Schwarzenfeld nur einen verkleinerten Kader zur Verfügung, sollte das heute anders werden. Auch die Neuzugänge Ermin Kojic (19, vom ASTV Erlangen) sowie Pascal Tischler und Raffael Stellmach (SpVgg Greuther Fürth) werden wohl mit dabei sein.