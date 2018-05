Schirmitz. "Hauptsache gewonnen!" Das ist das Fazit der SpVgg Schirmitz nach dem letzten Heimspiel der Saison in der Fußball-Bezirksliga Nord gegen den FC Amberg II, der nur mit zehn Spielern angereist war. Die junge und von Betreuer Manfred Melchner bestens eingestellte und motivierte Gästetruppe hätte beinahe für eine Sensation gesorgt. Sie ging nach etwas über einer Stunde sogar in Führung. Die Platzherren kamen mit dem Gegner lange Zeit überhaupt nicht zurecht und vergaben dazu mehrere hundertprozentige Einschussmöglichkeiten. Nur durch einen Doppelschlag innerhalb einer Minute schrammte das Team von SpVgg-Trainer Josef Dütsch an einer Blamage vorbei.

Nun muss man der SpVgg am Ende einer langen und kräftezehrenden Saison auch einmal ein schwaches Spiel zugestehen. Immerhin fuhr sie ja den Pflichtsieg und drei Punkte ein. Schirmitz unterschätze die Amberger zweifellos und war weit davon entfernt, die zehn Aufrechten der Bayernliga-Reserve an die Wand spielen zu können. Im Gegenteil, je länger die Partie dauerte, umso mehr Respekt erspielten sich die Gäste. Die Belohnung dafür gab es mit dem Treffer zum 0:1 in der 63. Minute, als der flinke Michael Reinwald die Schirmitzer Abwehr auf der linken Seite umkurvte und mit einem überlegten Schuss ins lange Eck des SpVgg-Tores traf.Endlich wurden die Gastgeber dadurch aus ihrer Lethargie aufgeweckt. Wie ein Blitz aus heiterem Himmel schlugen dann die beiden siegbringenden Tore im Amberger Kasten ein. In der 70. Minute nahm sich Dominik Bredow ein Herz und versenkte den Ball mit einem Drehschuss im Netz. Kaum war der Jubel verklungen, stand es schon 2:1, nachdem Bastian Fritsch den FC-Keeper mit einem platzierten Schuss überraschte. Bei der SpVgg merkte man viel zu spät, dass bei Amberg mit Patrick Lache eigentlich ein Feldspieler zwischen den Pfosten stand.SpVgg Schirmitz: Ramm, Gmeiner, Ziegler, Rothballer, Ryschkewich (75. Alex Herrmann), Lingl (55. Fritsch), Bredow (87. Sommer), Peetz, Kormann, Wells, Michael HerrmannFC Amberg II: Lache, Miodecki, Hohe, Giehrl, Reinwald, Flierl, Neudert, Müller, Geitner, LeitenbacherTore: 0:1 (63.) Michael Reinwald, 1:1 (70.) Dominik Bredow, 2:1 (71.) Bastian Fritsch - SR: Ercan Gündüz (Kulmbach) - Zuschauer: 60