Die Bezirksliga-Fußballer des FC Amberg haben den Anschluss ans Mittelfeld wieder hergestellt. Im Heimspiel vor 80 Zuschauern gegen den bis dato punktgleichen Aufsteiger SV Kulmain landete die Truppe um das Trainerduo Manfred Melchner/Matthias Hummel - wie schon tags zuvor die erste Mannschaft - einen ganz wichtigen 3:2-Sieg.

"Die Begegnung gegen den direkten Konkurrenten Kulmain ist absolut richtungsweisend. Der SV verfügt über eine erfahrene Mannschaft, die uns alles abverlangen wird", war sich Melchner vor der Begegnung sicher. Er musste auf die Langzeitverletzten Mario Schmien und Jonas Neudert verzichten. Auch die angeschlagenen Jawara Banding, Michael Reinwald und Sven Florek fehlten.Im Duell der abstiegsbedrohten Teams war den Kontrahenten eine gewisse Nervosität nicht abzusprechen. Die gastgebenden Gelb-Schwarzen legten diese nach und nach ab und hatten nach gut 30 Minuten die erste Möglichkeit. Nach einer Ecke setzte jedoch Jörn Hohe seinen Distanzschuss etwas zu hoch an.Aus dem Nichts gingen dann die Kulmainer in Führung, als Christoph Dumler seinen Kollegen Christian Materne mustergültig bediente und dieser das 1:0 markierte (37.). Bitter für den FCA, dass in der unmittelbaren Szene zuvor ein Foul an Kapitän Heiko Giehrl nicht geahndet wurde. Giehrl musste an der Seitenlinie behandelt werden, Kulmain nutzte die Überzahl eiskalt aus. Der Gegentreffer hinterließ Spuren bei den Hausherren, die sich bei Keeper Manuel Donhauser bedanken durften, der im Eins-gegen-Eins gegen Peter Dollhopf (37.) einen noch höheren Rückstand verhinderte.Dennoch kam die Amberger Reserve noch vor dem Seitenwechsel zum verdienten 1:1, als SVK-Torhüter Elias Reger einen Giehrl-Freistoß nur nach vorne abprallen lassen konnte und Moritz Ram zur Stelle war (44.). Die Amberger schienen mit den Gedanken noch in der Kabine gewesen zu sein, als 120 Sekunden nach Wiederanpfiff Andreas Zeltner zum 2:1 für die Gäste erhöhte (47.).Die Freude über die erneute Führung sollte aber nicht lange dauern, denn als sich Fabian Geitner auf der rechten Seite durchsetzte und auf den mitgelaufenen Giehrl zurück passte, ließ der sich nicht zweimal bitten und machte das 2:2 (53.).Das war der endgültige Weckruf für die Reserve des FC Amberg, die sich gegen den sich nicht versteckenden SV Kulmain einen offenen Schlagabtausch mit Chancen hüben wie drüben lieferte.Der entscheidende Treffer sollte aber dem FCA gelingen, als Florian Schaar eine Giehrl-Ecke direkt abnahm und zum 3:2 in die Maschen drosch (72.). Kulmain traf hingegen lediglich die Latte (73.), ehe Manuel Bodner in der Nachspielzeit an Donhauer scheiterte.FC Amberg II: Donhauser; Schaar, Hohe, Hüttner, Giehrl, Ram (79. Meier), Schweiger (69. Rössler), Kaiser, Mueller, Geitner, Leitenbacher (40. Spieß)SV Kulmain: Reger; Biersack, Weber, Zeltner, Ditschek (73. Weber), Greger, Bodner, Dumler, Pusiak, Dollhopf, MaterneTore: 0:1 Christian Materne (37.), 1:1 Moritz Ram (44.), 1:2 Andreas Zeltner (47.), 2:2 Heiko Giehrl (53.), 3:2 Florian Schaar (72.) - Zuschauer: 80 - SR: Claus Feldmeier (Geisling).