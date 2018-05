Der FC Amberg II beschließt die Saison in der Fußball-Bezirksliga Nord auf Abstiegsplatz 15, der SV Inter Bergsteig belegt in der Abschlusstabelle im besten Falle Platz sieben, im schlechtesten auf Rang elf. Im Grunde ist das Stadtduell am Samstag, 19. Mai, um 14 Uhr im Stadion am Schanzl ein Spiel für die Statistik. Und bis vor wenigen Tagen hätte es geheißen, die beiden Stadtvereine treffen vorerst das letzte Mal aufeinander. Doch nach dem Verzicht des FC Amberg auf die Landesliga gibt es die Partie Inter gegen FC auch in der kommenden Bezirksliga-Saison, dann beim FC Amberg ohne den Anhang "II", dann wird es die erste Mannschaft sein. Das Hinspiel Ende Oktober vergangenen Jahres gewann die Elf von Inter-Trainer Markus Kipry durch Tore von Matthias Schmidt und David Kubik mit 2:0. Auch diesmal ist die Truppe vom Bergsteig Favorit: Sie gewann vier der letzten fünf Spiele, der FC II verlor vier der letzten fünf Partien.