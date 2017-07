Das Auftaktprogramm für die Bezirksliga-Fußballer des FC Amberg hat es in sich: Nach dem Vorjahresdritten SpVgg Pfreimd bekommt es die stark verjüngte Truppe der Vilsstädter am Sonntag mit dem Vorjahressechsten zu tun. Im ersten Heimspiel der Saison erwarten die Akteure um das Trainer-Duo Manfred Melchner und Matthias Hummel die DJK Ensdorf.

"Trotz der 0:2-Niederlage in Pfreimd waren wir mit dem Spiel unserer Jungs nicht unbedingt unzufrieden", blicken die beiden Coaches zurück. Läuferisch und phasenweise spielerisch habe das Team überzeugt. "Wenn wir noch die unnötigen Ballverluste vermeiden und endlich mal das Tor treffen, dann wird unser Aufwand auch belohnt", sind sich Melchner und Hummel sicher.Zusammen mit der Mannschaft wurde das 0:2 in dieser Woche sorgfältig analysiert. Und die Rückschlüsse waren durchaus positiv: Man hätte aus Pfreimd durchaus etwas Zählbares mitnehmen können, vor allem weil man in der zweiten Hälfte enorm Druck aufgebaut habe. Daran gelte es nun gegen Ensdorf anzuknüpfen. Mit der DJK um Trainer Christof Schwendner kommt eine Mannschaft an den Schanzl, die in den letzten drei Spielzeiten unter den Top-Teams der Bezirksliga Nord zu finden war. Zweimal stand am Ende der Saison ein dritter Rang zu Buche, 2016/17 war es der sechste. Allerdings verlief der Auftakt mit dem 2:2 im Heimspiel gegen den Aufsteiger SV Inter Bergsteig Amberg nicht nach Wunsch. Zudem kassierte in dieser Partie Roman Reinhardt die Rote Karte, so dass er am Sonntag beim FC Amberg fehlen wird."Die DJK spielt ungemein schnell nach vorne und hat ihre Stärken in der Offensive", sagt Ambergs Chefcoach Melchner und nennt dabei vor allem die Stürmer Sebastian Hummel und Sebastian Siebert. "Das müssen wir unterbinden", so Melchner weiter. Daher sei der Schwerpunkt im Training in dieser Woche auf das Zweikampfverhalten gelegt worden. Außerdem wurde am Torabschluss gefeilt.Die Amberger Trainer müssen gegen die DJK Ensdorf auf Jonas Neudert (Adduktoren-Probleme) und Tobias Spieß (fehlende Freigabe) verzichten. Hinter dem Einsatz von Jakob Hüttner (Oberschenkelprobleme) steht noch ein Fragezeichen. Dafür steht, nachdem inzwischen die Freigabe da ist, Neuzugang Marko Buzdokic von der Landesliga-U19 des SC Schwabach erstmals im FC-Kader.