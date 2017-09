Es gibt wichtige Spiele und es gibt ganz wichtige: In die zweite Kategorie fällt die Heimpartie der Bezirksliga-Fußballer des FC Amberg am Sonntag, 17. September (15 Uhr), gegen den punktgleichen Tabellennachbarn SV Kulmain. "Wir können uns für die guten Kritiken nichts kaufen. Wir müssen auch einmal die nötigen Punkte einfahren", gibt Trainer Manfred Melchner vor.

Der FC Amberg rangiert nach neun Spieltagen mit sechs Zählern auf dem 15. Rang, der Kreisliga-Aufsteiger aus Kulmain mit genauso vielen auf dem 14 Platz. Um nicht den Anschluss an das gesicherte Mittelfeld zu verlieren, ist selbst ein Unentschieden für die Gelb-Schwarzen zu wenig. Heißt: Gegen den SVK zählt eigentlich nur ein Sieg. Dass dies aber kein leichtes Unterfangen wird, ist Melchner klar. Der bedauert im Rückblick auf die Niederlage in Katzdorf, dass "wir uns für diesen couragierten Auftritt nicht belohnt haben."Der SV Kulmain um den langjährigen Trainer Oliver Drechsler stieg als Meister der Kreisliga Nord auf, musste aber schnell erkennen, dass in der neuen Umgebung eine rauere Luft weht. Fast schon traditionell gab es trotz des Aufstiegs keine großen personellen Veränderungen. Den Kulmainern gelangen bisher drei Unentschieden (1:1 gegen FC Wernberg, 0:0 gegen Kastl und zuletzt nach drei Niederlagen ein 1:1 gegen Mitaufsteiger SV Inter Bergsteig Amberg) sowie ein überraschender Sieg gegen Sorghof (2:0). Um der SVK-Defensive mehr Stabilität zu verleihen, wurde vor Kurzem der erfahrene Abwehrhüne Marius Sokol wieder reaktiviert.Bei Amberg fehlen die Langzeitverletzten Mario Schmien und Jonas Neudert, ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz der angeschlagenen Jawara Banding und Sven Florek. Zum Kader gehört hingegen sicherlich Michael Reinwald, wenngleich sich der noch im Aufbautraining befindet.