Wiedergutmachung ist bei den Bezirksliga-Fußballern des FC Amberg angesagt. Die junge Truppe um die Trainer Manfred Melchner und Matthias Hummel will nach der bitteren 1:7-Schlappe gegen den TSV Detag Wernberg nun am Samstag, 7. Oktober (16 Uhr), bei der SpVgg Vohenstrauß ihr anderes Gesicht zeigen. "Wir glauben an unsere Stärken", so Melchner.

Der Stachel der Enttäuschung nach der deutlichen Heimniederlage gegen die mitgefährdeten Wernberger saß tief. Aber in der intensiven Trainingswoche wurde diese nicht nur aufgearbeitet, sondern auch die entsprechenden Lehren gezogen. "Diese Partie ist abgehakt. Unsere Jungs haben allesamt einen rabenschwarzen Tag erwischt und waren im Vergleich zur Begegnung in Sorghof nicht wieder zu erkennen", blickt Melchner zurück, aber gleichzeitig auch nach vorne. Allerdings bekommen es die Amberger am Samstag mit einem Gegner zu tun, der 13 seiner 16 Punkte in den letzten sechs Spielen holte. Die Vohenstraußer vertrauen auf ihre stabile Defensive, ihnen ist aber auch klar, dass es gegen Amberg eine erneut starke Vorstellung braucht."Die SpVgg besitzt eine ausgeglichene Mannschaft, die übers Kollektiv kommt und viele erfahrene Akteure, wie Florian Kett, in ihren Reihen hat", weiß Ambergs Co-Trainer Hummel. Entscheidend werde sein, dass die FCA-Akteure ihre individuellen Fehler minimiert. "Nur mit absoluten Willen und Einsatz können wir unsere Unerfahrenheit wettmachen. Aber wir glauben zu 100 Prozent an unsere Mannschaft und lassen keine Störfeuer von außen zu", so die klare Ansage der beiden Amberger Coaches.Die müssen weiterhin auf die Dauerverletzten Mario Schmien und Jonas Neudert verzichten, ebenso wird Jawara Banding aus beruflichen Gründen nicht mit ins Vohenstraußer Sportzentrum fahren. Hinter dem Einsatz der angeschlagenen Michael Reinwald und Florian Schaar steht hingegen ein dickes Fragezeichen.