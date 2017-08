Die Schlappe von Schwarzhofen ist aufgearbeitet und abgehakt. Jetzt richten sich die Blicke beim FC Amberg II nach vorne. Auf das Bezirksligaderby gegen den Neuling TuS/WE Hirschau.

Die vielen Fehler haben den Matchplan komplett über den Haufen geworfen. Manfred Melchner, Trainer des FC Amberg II, zur Niederlage in Schwarzhofen

"Wir werden sicherlich anders auftreten als gegen Schwarzhofen" verspricht Ambergs Trainer Manfred Melchner vor dem Spiel am Sonntag, 20. August (15 Uhr), im Stadion am Schanzl. "Zurück in die Erfolgsspur" - das ist das Motto der Bayernliga-Reserve vor dem Spiel gegen Aufsteiger TuS/WE Hirschau, der mit vier Punkten den 13. Tabellenplatz belegt.In Schwarzhofen setzte es am Dienstag ein deutliche 2:6-Niederlage, bei der das junge Amberger Team größtenteils chancenlos war. "Wir haben eine schlechte erste Halbzeit gespielt und zu viele individuelle Fehler gemacht, die der SV eiskalt ausnutzte", sagt Melchner. Sein Team habe zwar ganz genau gewusst, was es in Schwarzhofen erwartet. Aber: "Die vielen Fehler haben den Matchplan komplett über den Haufen geworfen." Diese Aussetzer seien in den Trainingseinheiten in dieser Woche nochmals analysiert und angesprochen worden. "Das 2:6 ist abgehakt, wir blicken nach vorne", sagt Co-Trainer Matthias Hummel. Beim TuS/WE Hirschau stehen drei Niederlagen ein Unentschieden und einem Sieg gegenüber. Dass sich die Mannschaft von Trainer Jörg Gottfried noch nicht richtig akklimatisiert hat, liegt sicherlich auch in der Verletzungsmisere begründet. Aktuell fallen mit Martin Kügler, Martin Winter, Matthias Brinster, Thomas Meißner, Michael Pienz, Johannes Wiesneth und Marco Horn acht Spieler aus, zudem ist Stefan Pfab nach seiner Roten Karte aus der Schirmitz-Partie gesperrt.Melchner und Hummel warnen jedoch davor, Hirschau deswegen zu unterschätzen. "Der TuS/WE wird alles daran setzen, die Punkte zu behalten." Das Amberger Trainerduo muss auf die angeschlagenen Jonas Neudert und Jakob Hüttner verzichten, hinter dem Einsatz von Banding Jawara steht noch ein Fragezeichen. Dafür kehrt Kapitän Heiko Giehrl nach seinem Urlaub zurück.