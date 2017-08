Jetzt zählt es für die Bezirksliga-Fußballer des FC Amberg. Nach dem schweren Auftaktprogramm gegen die Spitzenteams SpVgg Pfreimd und DJK Ensdorf geht es für die Mannschaft des Trainerduos Manfred Melchner und Matthias Hummel am Sonntag, 6. August, um 15.15 Uhr beim ebenfalls noch punktlosen Aufsteiger 1. FC Schmidgaden erstmals gegen einen Gegner, der sich auf Augenhöhe befindet.

0:2 in Pfreimd und ein 0:3 zu Hause gegen Ensdorf - damit aktuell verbunden der letzte Tabellenplatz. Die Zahlen sprechen eine nüchterne Sprache. Aber nur die Zahlen, denn trotz der beiden Niederlagen zeigten die Amberger in beiden Partien gute Ansätze. "Die ersten 25 Minuten gegen Ensdorf waren gut. Machen wir in der ersten Minute das 1:0, dann geht das Spiel anders aus", ist sich Melchner sicher. So musste die junge Truppe jedoch bitteres Lehrgeld bezahlen, kassierte durch Sebastian Hummel drei Gegentreffer. "Ausschlaggebend war sicher die Gelb-Rote Karte gegen Heiko Giehrl. In Unterzahl hatten wir gegen die erfahrenen DJK-Akteure dann das Nachsehen", so Melchner. Der trifft nun mit seiner Truppe auf den 1. FC Schmidgaden. Der Neuling aus dem Kreis Schwandorf schaffte als Tabellenfünfter der Kreisliga West den Aufstieg. Das lag daran, dass die besser platzierten Mannschaften nicht aufsteigen durften oder wollten.Die Truppe um Spielertrainer Wolfgang Richthammer verlor gegen die SpVgg Schirmitz mit 1:3 und am vergangenen Wochenende im Aufsteiger-Duell gegen den SV Inter Bergsteig wiederum 1:3. Die Amberger wollen, trotz des dezimierten Kaders, die ersten Zähler einfahren. "Jeder Gegner in der Bezirksliga ist schwer für uns. Wir müssen weiter ruhig und geduldig bleiben und uns auf unsere Stärken konzentrieren", sagt Melchner. Der muss urlaubsbedingt auf Jörn Hohe, Daniel Leitenbacher und Marko Buzdokic verzichten. Jonas Neudert (OP) fällt länger aus und hinter dem Einsatz von Jakob Hüttner (Oberschenkelverletzung) steht noch ein Fragezeichen.