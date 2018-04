Mit der SpVgg Pfreimd war ein Titelanwärter der Bezirksliga Nord am Samstag bei der Reserve des FC Amberg zu Gast, der es mit einem angeschlagenen Gegner zu tun bekam - und der zusätzlich zur 0:3-Niederlage noch zwei Rote Karten verkraften musste. Der Unterschied war bis zu den beiden Platzverweisen in der zweiten Halbzeit nicht erkennbar. Die Einstellung beim FC Amberg II stimmte. Was fehlte, war die Durchschlagskraft nach vorne, die sich mit dem Ausfall von Dennis Kramer stark bemerkbar machte. Beim 0:1 (60.) kam der Ball hoch an den Strafraum, und Bastian Lobinger erzielte frei volley die Führung. Die beiden Roten Karten trugen das Übrige zum 0:3 bei. Der FC Amberg II kassierte sie innerhalb von nur vier Minuten in der Endphase. Bei einem Zweikampf (72.) ahndete der Schiedsrichter ein Foulspiel von Lennard Müller als grobes Spiel, da er seitlich mit beiden Beinen in den Gegner ging. Vier Minuten (76.) später wurde Christian Stadler, der bist zu diesem Zeitpunkt eine gute Vorstellung bot, von Dennis Lobinger in der gegnerischen Hälfte gefoult. Stadler fragte am Boden sitzend lautstark beim Gegenspieler nach, ob dieser denn bescheuert sei? Diese Nachfrage wurde vom Schiedsrichter als Beleidigung ausgelegt und mit einem Platzverweis geahndet. Vorausgegangen war ein direkter Freistoßtreffer von Christian Most aus 18 Meter in den Winkel (76.), bei dem es nichts für Keeper Manuel Donhauser zu halten gab. Eine Lücke tat sich für Bastian Lobinger auf, als er durch die Gasse am Strafraum angespielt wurde und zum 0:3-Endstand (87.) traf.

FC Amberg: Donhauser, Müller, Hohe, Hüttner, Neudert (39. Jawara), Wild, Giehrl, Stadler, Ram(14. Meier, 85. Lache), Geitner, LeitenbacherSpVgg Pfreimd: Duscher, Prey, Schmid, Schön, Schießl (76. Stubenvoll), Most, D. Lobinger, B. Lobinger, Mischinger (46. Sebald), Ring, Gottfryd (46. Herzog)Tore: 0:1 (60.) Bastian Lobinger, 0:2 (76.) Christian Most, 0:3 (87.), Bastian Lobinger - Rot: (72.) Lennard Müller (FC Amberg II), grobes Foul, (76.) Christian Stadler (FC Amber II), Beleidigung - SR: Kai Hoffmann (TSV Röthenbach) - Zuschauer: 140