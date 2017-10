Mit einer großen kämpferischen und ansprechenden spielerischen Leistung knöpfte der FC Amberg II, verstärkt durch einige Akteure aus dem Bayernliga-Kader, dem favorisierten Bezirksligadritten aus Schirmitz einen Zähler ab. Die Amberger blieben aber mit nunmehr zehn Punkten aus 14 Spielen auf dem vorletzten Tabellenplatz hängen. Die Gäste dagegen verteidigten mit dem dritten Unentschieden hintereinander Platz drei.

Die SpVgg war im ersten Durchgang das etwas bessere Team und versuchte mit hohen Flanken und Freistößen auf ihre "langen Kerls" Benedikt Kormann, Markus Peetz und Michael Herrmann zum Abschluss zu kommen. Doch jedes Mal klärte die FC-Defensive im letzten Moment. Erst in der 28. Minute wurden die Schirmitzer mit dem Führungstreffer belohnt, als Kormann einen Eckball von Bastian Dütsch per Kopf versenkte.Gleich nach Wiederbeginn landete ein Kopfball von Kormann an der Latte des FC-Gehäuses. Auch weitere gute Möglichkeiten ließ die SpVgg bei einigen aussichtsreichen Kontern verstreichen. Amberg wollte nun unbedingt den Ausgleich und die kampfbetonte Partie wurde ruppiger. Zunächst zeigte der Schiedsrichter dem Amberger Michael Rössler und später auch noch dem Schirmitzer Benedikt Kormann Gelb-Rot. Zehn Minuten vor Spielende wurden die Gastgeber doch noch mit dem 1:1 belohnt, als Spieß einen Freistoß aus rund 25 Metern ins Tor hämmerte. Wegen einer Tätlichkeit flog unmittelbar darauf der Amberger Jörn Hohe vom Platz.FC Amberg II: Donhauser, Hohe, Giehrl, Spieß, Ram (55. Jawara), Rössler, Kaiser, Müller, Geitner (75. Leitenbacher), Fruth, StellmachSpVgg Schirmitz: Lindner, Sebastian Gmeiner, Dütsch, Ziegler (87. Bredow), Martin Gmeiner (75. Weiß), Lingl, Peetz, Kormann, Wells, Wagner, HerrmannTore: 0:1 (28.) Benedikt Kormann, 1:1 (80.) Tobias Spieß - SR: Willi Odenbach (Neudrossenfeld) - Zuschauer: 60 - Gelb-Rot: (60.) Michael Rössler (Amberg), (78.) Benedikt Kormann (Schirmitz) - Rot: (81.) Jörn Hohe (Amberg), Tätlichkeit