Die nächste Niederlage für den abstiegsbedrohten FC Amberg II gegen den SC Katzdorf. Die Gäste gewannen völlig verdient mit 4:2, weil sie von Beginn an einsatz- und lauffreudiger waren als die Platzherren. In der ersten Viertelstunde hatten beide Teams die eine oder andere Torchance. Nach zwölf Minuten brachte Maximilian Wagner die Katzdorfer in Führung, doch nur vier Minuten später schaffte Winterneuzugang Dennis Kramer den 1:1-Ausgleich. Der Gast ließ sich nicht von seiner Linie abbringen, agierte aus einer sicheren Abwehr heraus und stieß immer wieder schnell über die Außen nach vorne. Erneut Maximilian Wagner erzielte das 1:2, und noch vor der Pause verwandelte Christoph Zinnbauer einen Strafstoß zum 1:3. Dazu erhielt Jörn Höhe die Rote Karte, wobei diese Entscheidung sehr hart war. Obwohl die Amberger nach der Halbzeit etwas mehr riskierten, waren sie nahezu chancenlos. Christoph Zinnbauer sorgte mit dem 1:4 (59.) für die Entscheidung. Danach ließen es die Gäste etwas ruhiger angehen. Zu mehr als einem weiteren Treffer durch Moritz Ram reichte es für den Tabellenvorletzten nicht.

FC Amberg II: Donhauser, Höhe, Hüttner, Giehrl, Jawara, Ram, Sperlich, Neudert, Kramer, Lache, LeitenbacherSC Katzdorf: Manuel Baumann, Hafner, Lehnerer, Reil, Mayer, Wagner, Reinstein (80. Patrick Galli), Florian Baumann, Ziegler (36. Zinnbauer), Bayerl, FohringerTore: 0:1 (12.) Maximilian Wagner, 1:1 (16.) Dennis Kramer, 1:2 (31.) Maximilian Wagner, 1:3/1:4 (45., Foulelfmeter/59.) Christoph Zinnbauer, 2:4 (63.) Moritz Ram - SR: Matthias Ehlich (Mehlmeisel) - Zuschauer: 80 - Rot: (45.) Jörn Hohe (FC), Foulspiel