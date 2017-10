Vohenstrauß. Dank eines überragenden Sebastian Striegl feierte die SpVgg Vohenstrauß am Samstag einen verdienten 3:0-Arbeitssieg in der Fußball-Bezirksliga Nord gegen den FC Amberg II. Dem kampfstarken "Aushilfsstürmer" gelang dabei erstmals ein Dreierpack. In der ersten Hälfte versuchten die Gäste über viel Ballbesitz die Spielkontrolle zu übernehmen. Vohenstrauß agierte abwartend, zwang den Gegner durch konsequentes Pressing jedoch immer wieder zu Fehlern und Ballverlusten. Hüttner vergab für die Gäste die erste größere Torchance, als er nach einem Freistoß den Ball aber knapp am Pfosten vorbeiköpfte.

Vohenstrauß agierte in der Folge zwar optisch überlegen, hatte jedoch immer wieder auch Probleme im Spielaufbau. Einige Ungenauigkeiten verhinderten klare Torchancen. Kurz vor der Pause gelang der SpVgg doch noch der verdiente Führungstreffer: Dobmayer wurde auf dem linken Flügel geschickt, setzte sich stark im Laufduell durch und behielt dann die Übersicht. Seine flache Hereingabe vollendete Striegl aus kurzer Distanz in Torjäger-Manier. Nach dem Wechsel bemühten sich die Gäste zunächst darum, schnell zum Ausgleich zu kommen. Die SpVgg-Abwehr stand jedoch weitgehend sicher, so dass sich außer einem Distanzschuss von Hüttner keine Chancen ergaben. Mit der ersten gefährlichen Szene der Heimelf im zweiten Durchgang sorgte erneut Striegl für die Entscheidung. Eine Ecke köpfte er gegen die Laufrichtung des Torwarts unter die Latte. Amberg steckte nicht auf, der Anschlusstreffer gelang jedoch nicht, weil Minich einen Flachschuss von Ram hielt und ein Freistoß von Giehrl aus 25 Metern an die Latte klatschte. Kurz vor Schluss lief Striegl bei einem Konter alleine auf das Tor zu, umkurvte Donhauser und schoss zum 3:0 ein.SpVgg Vohenstrauß: Minich, Zäch (71. Scharl), Schmidt, Kett, Schieder, Striegl, Dobmayer, Neidhardt (84. Dupal), Müssig, Ertl (78. Rewitzer), FrankFC Amberg II: Donhauser, Hohe, Hüttner, Giehrl, Spieß, Ram, Rössler, Kaiser, Müller (71. Meier), Geitner, LeitenbacherTore: 1:0/2:0/3:0 (42./66./89.) Sebastian Striegl - SR: Jan Dirrigl - Zuschauer: 110