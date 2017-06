Neues Trainergespann und eine neue sowie stark verjüngte Mannschaft - der Fußball-Bezirksligist FC Amberg II bereitet sich seit Freitagabend auf die am 22./23. Juli mit dem Auswärtsspiel bei der SpVgg Pfreimd beginnende Saison 2017/18 vor. "Unser Verjüngungsprozess zieht sich auch bei der zweiten Mannschaft durch. Wir gehen mit einer Elf, die ein Durchschnittsalter von lediglich 19,2 Jahren hat, ins Rennen und wollen einen gesicherten Mittelfeldplatz erreichen", sagte Ambergs Teammanager Wolfgang Gräf. Trainer ist Manfred Melchner, ehemaliger Landesliga-Spieler. Der zweifache Familienvater aus Königstein in der Oberpfalz und ist Inhaber der B-Lizenz. Ihm zur Seite steht als Co-Trainer Matthias Hummel, der zuletzt beim FCA schon beim jüngeren U19-Jahrgang der Vilsstädter tätig war. Als Spielleiter fungiert Mathias Schmien, Betreuer ist Jürgen Meier.

Aus dem letztjährigen blieben lediglich Jakob Hüttner, Mario Schmien, Michael Rössler, Fabian Geitner, Heiko Giehrl, Michael Reinwald, Jawara Banding und Lennard Müller übrig. Die anderen älteren Akteure schlossen sich neuen Vereinen an. Aus der eigenen A-Jugend kommen Manuel Donhauer und Moritz Plößl (beide Torhüter) sowie Abwehrspieler Jonas Neudert, den Mittefeldspielern Sven Florek, Moritz Ram und Florian Geitner sowie Angreifer Daniel Meier. Dazu kommen die externen Neuzugänge Jörn Hohe (TSV Katzwang), Michael Menger (TSV Katzwang), Tobias Spieß (SK Lauf) und Daniel Leitenbacher (SpVgg Diepersdorf).Bis zum Saisonbeginn wurden sechs Testspiele vereinbart: Am 25. Juni um 15 Uhr geht es gegen den TuS Rosenberg, am 30. Juni um 18.30 Uhr gegen den SV Illschwang, am 2. Juli um 16 Uhr gegen den BSC Woffenbach, am 7. Juli um 18.30 Uhr gegen den FC Schlicht, am 9. Juli um 16 Uhr gegen den ASV Fürth und am 15. Juli um 16 Uhr gegen den FSV Stadeln.