Ein Drittel der Saison ist vorbei - und der FC Amberg steht in der Tabelle der Fußball-Bayernliga Nord ganz hinten. Doch an diesem zwölften Spieltag würde sich eine gute Gelegenheit bieten, wieder etwas zurückzukommen - vorausgesetzt, es gibt am Samstag, 16. September (16 Uhr), Punkte im Kellerduell beim SV Erlenbach. Denn auch die Unterfranken hängen im Tabellenkeller fest und belegen derzeit mit sieben Punkten Platz 16.

Hinten anfällig

"Die Jungs glauben an sich"

In den letzten sieben Partien holte der SVE nur einen Sieg, das war vor zwei Wochen gegen den 1. FC Schweinfurt II (2:0). Die anderen Zähler resultieren aus einem Sieg gegen Ammerthal (3:2) am vierten Spieltag und einem 1:1 beim 1. FC Sand zu Saisonbeginn - also auch schon eine Zeit lang her. "Der Start war ganz gut, obwohl wir nicht so viele Punkte geholt haben. Aber letztlich ist die Ausbeute natürlich enttäuschend", so Trainer Sebastian Göbig, der sich in dieser Spielzeit bereits drei Mal selbst einwechselte - allerdings mit überschaubaren 41 Minuten Spielzeit.Dabei war lange nicht klar, ob Göbig den SV Erlenbach in der Bayern- oder Landesliga trainieren würde - denn am Ende der vergangenen Saison stand Platz 16 - und damit die Relegation. Da blieb man in zwei Partien unter dem damaligen Interimstrainer und Sportvorstand Hartmut Heinrich gegen Forchheim siegreich und hielt die Bayernliga. In der Zwischenzeit gab es etliche Neuzugänge und Abgänge - und damit auch viel zu integrieren. Was bisher noch nicht so recht klappt unter dem neuen Mann an der Linie, ist die Defensive: Die ist mit 29 Toren die zweitanfälligste der Liga. Die Bedeutung der Partie gegen Amberg ist ihm klar: "Ich mag die Bezeichnung Sechs-Punkte-Spiel eigentlich nicht, aber hier ist es halt schon so. Wir wollen das Spiel aber so angehen, als ob es das Derby gegen Aschaffenburg wäre. Und am Ende des Tages wollen wir den Abstand nach hinten vergrößern."Im Hinblick auf die Tabellensituation wäre ein Erfolg - oder zumindest ein Punkt - auch für den FC Amberg Gold wert, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze nicht noch größer werden zu lassen. "Wir sind momentan eher Psychologen als Trainer", gibt FC-Coach Lutz Ernemann zu, der aber erneut auf seine intakte Mannschaft verweist: "Die Jungs arbeiten stark mit im Training und freuen sich auf das Spiel - sie glauben an sich und haben selbst erkannt, dass Erlenbach defensiv anfällig ist."Das wolle man ausnutzen, deshalb stand auch mal wieder die Chancenverwertung im Trainingsfokus. Hier müsse man vielleicht auch "einfach mal weniger überlegen", so Ernemann, der ohne die Langzeitverletzten Dietl, Herrndobler und Ritter sowie ohne den rotgesperrten Daniel Gömmel nach Erlenbach reisen muss. Hinter den Einsätzen von Kapitän Kevin Kühnlein und Sebastian Schulik stehen wegen verschiedener Blessuren noch Fragezeichen.