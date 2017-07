Nach der Auftaktniederlage gegen die Würzburger Kickers II geht es für den FC Amberg in der Fußball-Bayernliga Nord bereits am Freitagabend weiter. In Unterfranken - bei einem der Titelfavoriten. Allerdings muss der FC-Trainer auf einige Spieler verzichten.

Für Viktoria Aschaffenburg, dem Amberger Gastgeber am Freitag, 21. Juli (18.30 Uhr im Stadion am Schönbusch), ging die vergangene Saison in die Verlängerung. Als Bayernliga-Zweiter scheiterte die Viktoria zunächst am SV Seligenporten, dann an der SpVgg Greuther Fürth II mit dem ehemaligen Amberger Trainer Timo Rost.Der Traum von der sofortigen Rückkehr in die Regionalliga war damit geplatzt - und in Aschaffenburg so etwas wie ein Relegationstrauma geboren. Denn schon im Jahr zuvor, damals als Regionalliga-15., ging man in zwei Duellen (gegen Bayern Hof und 1860 Rosenheim) als Verlierer vom Platz und musste den Gang in die Bayernliga antreten. Das zweite Jahr Bayernliga in Folge startet für die Aschaffenburger um Trainer und Ex-Profi Jochen Seitz (SpVgg Unterhaching, VfB Stuttgart, 1. FC Kaiserslautern) mit der Partie gegen Amberg.Grund dafür ist, dass die Partie des ersten Spieltages gegen Jahn Forchheim erst am 31. Oktober ausgetragen wird. Die Aschaffenburger gehen also ohne Punktspiel-Praxis in das Duell mit dem FC - klarer Favorit sind sie trotzdem. "Das wird eine schwere Aufgabe, wir können da aber eigentlich gar nichts verlieren. Aschaffenburg hat sich brutal verstärkt. Deshalb müssen wir dieses Spiel auch zum Lernen nutzen", stellt Ambergs Trainer Lutz Ernemann schon mal vorab klar.Ein Blick auf den Kader der Mainfranken zeigt, dass diese Einschätzung sicher nicht untertrieben ist. Mit Christian Breunig angelte sich die Viktoria einen erfahrenen und torgefährlichen Stürmer vom Bayernliga-Absteiger Haibach, wo er 82 Tore in vier Saisons erzielte. Verstärkt wird die Angriffsreihe durch Nils Herdt, einen 19-Jährigen, der vom Jugend-Bundesligisten Eintracht Frankfurt kommt. Bedient werden sollen diese beiden aus dem Mittelfeld unter anderem von Daniele Toch oder Björn Schnitzer - beide waren mit 15 und 24 Toren in der vergangenen Saison mit verantwortlich für den Erfolg der Aschaffenburger.Dort am Schönbusch etwas Zählbares zu holen, wäre für den FC Amberg schon eine große Überraschung. Wobei Ernemann nach der Auftaktniederlage nicht ganz unzufrieden war: "Vieles hat funktioniert und wir haben nach den zwei Gegentoren eine gute Moral gezeigt. Aber wir wissen auch, dass wir unsere Fehler schnellstmöglich abstellen müssen." Sebastian Schulik und Michael Dietl stehen am Freitagabend berufsbedingt nicht zur Verfügung, hinter dem Einsatz von Raffael Stellmach steht noch ein Fragezeichen wegen Grippe. Ersatztorhüter Johannes Ritter hat sich beim Training während der Woche schwerer am Knie verletzt. Eine genaue Diagnose steht noch aus, es ist aber wohl mit einem längeren Ausfall zu rechnen. Für den weiteren Neuzugang, Innenverteidiger Michal Ruzicka, läuft derzeit der Passantrag - hier könnte es ebenfalls eng werden.FC Amberg: Bleisteiner (1), Gömmel (17), Helleder (4), Kühnlein (5), Kojic (3), Tischler (15), Fischer (2), Ruzicka (?), Haller (10), Herrndobler (13), Keilholz (7), Schweiger (31), Schaar (19), Fruth (16), Popp (11), Stellmach (21) (?).