Gerne hätte der FC Amberg am vergangenen Wochenende da weitergemacht, wo er zuletzt aufgehört hatte. Doch nach dem Sieg gegen Sand fiel die Partie gegen Schweinfurt II aus. Das Schlusslicht der Fußball-Bayernliga Nord muss am Freitagabend wieder ran, unter ganz anderen Vorzeichen - und eventuell ohne seinen besten Torschützen.

Schlechter Start

Schuliks Einsatz fraglich

Wäre die Partie gegen Schweinfurt noch ein richtiges Kellerduell und Sechs-Punkte-Spiel gewesen, so hat der FC Amberg am Freitag, 23. März, beim Tabellenzweiten SC Eltersdorf (Anstoß 19 Uhr) eigentlich nichts zu verlieren - jeder Zähler da wäre ein absoluter Bonuspunkt in der Endabrechnung. Bis vergangene Woche waren die Mittelfranken sogar Tabellenführer - doch die zwei Unentschieden im Jahr 2018 in Großbardorf (2:2) und gegen Sand (0:0) sorgten dafür, dass Aschaffenburg überholen konnte. Da die Viktoria auch noch zwei Nachholpartien ausstehen hat, könnten diese Punktverluste am Ende von entscheidender Bedeutung für das Team von Trainer Bernd Eigner sein.So ist davon auszugehen, dass Eltersdorf das Punktekonto gegen Amberg dreifach aufbessern will. Dass der Start des SCE nicht unbedingt berauschend war, das hat man natürlich auch an der Vils wahrgenommen - wobei die Vorzeichen bei diesem Duell gegen ein Topteam der Liga ja sowieso eindeutig sind. "Eltersdorf hat nach diesem Auftakt sicher etwas gutzumachen. Aber wir haben da keinen Druck und können eigentlich nur gewinnen. Sollten wir da einen Punkt mitnehmen, ist das eh mehr, als uns irgendjemand zutrauen würde", so Ambergs Co-Trainer Bastian Ellmaier. Dem wäre auch lieber gewesen, das Spiel am vergangenen Wochenende wäre nicht ausgefallen und man hätte es mit einem Gegner aus bekannten Tabellen-Gefilden zu tun gehabt und nicht - wie jetzt - mit einem Spitzenteam."Der Rhythmus fehlt uns dadurch natürlich etwas. Aber dass Eltersdorf jetzt ein Mal mehr gespielt hat als wir, ist jetzt sicher kein entscheidender Nachteil für uns." Das gilt schon eher für den Spielort, den Sportpark Langenau: Dort holte der SC aus 12 Spielen 27 Punkte und verlor nur eine Partie. Vielleicht macht aber ein Blick auf das Hinspiel Mut: Das verlor der FC zwar 1:2, hielt aber lange gut mit.Die Personalsituation spricht allerdings nicht unbedingt für eine Überraschung: Ermin Kojic und Jan Fischer (beruflich verhindert) sind nicht mit dabei, hinter Pascal Tischler (krank), Christian Stadler und Sebastian Schulik (muskuläre Probleme) stehen noch Fragezeichen. Gerade bei Schulik, der ja in der Vorbereitung nach Belieben traf und im ersten Spiel nach der Winterpause gegen Sand vier Treffer markierte, wird man da natürlich hellhörig, wenn es um Verletzung geht - wobei Ellmaier hier gleich Entwarnung gibt und von "nichts langfristigem" ausgeht.FC Amberg: Bleisteiner (22), Plößl (25); Helleder (4), Tischler (15) (?), Gömmel (17), Spieß (5), Stadler (8) (?), Keilholz (7), Florek (6), Wild (19) Fruth (16), Haller (10), Herrndobler (13), Popp (11), Schulik (9) (?)