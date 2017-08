Wir kriegen jede Woche eine auf die Fresse, aber stehen immer wieder auf. Charakterlich ist das top. FC-Kapitän Kevin Kühnlein

Wäre es nicht erst der sechste Spieltag in der Fußball-Bayernliga Nord, die Umschreibung als "Abstiegsendspiel" wäre wohl schnell gefunden. Dafür ist es allerdings noch etwas zu früh. Und trotzdem ist das Auswärtsspiel des FC Amberg am Samstag, 12. August (15 Uhr), bei der DJK Don Bosco Bamberg durchaus ein Kellerduell - möglicherweise auch ein richtungsweisendes.

Gastgeber im Aufwind

Glück und Geduld

Denn die Oberfranken haben in dieser Spielzeit erst vier Punkte sammeln können. Drei dieser vier Zähler holten sie während der Woche im Nachholspiel bei Jahn Forchheim, nachdem die ursprünglich für Ende Juli angesetzte Partie damals dem Regen zum Opfer gefallen war. Jetzt setzte sich das Team von Trainer Mario Bail mit 3:1 durch - zwar verdient, aber nach einem harten Kampf gegen personell geschwächte Gastgeber.Dieser erste Saisonsieg könnte den Bambergern durchaus Auftrieb vor dem Duell gegen den FC Amberg geben. Dem steht aber natürlich auch eine kürzere Regenerationsphase gegenüber. So oder so - die Partie zwischen den Tabellennachbarn der letztjährigen Endabrechnung (Amberg 10., Bamberg 11.) ist offen. Denn auch beim Tabellenletzten aus Amberg ist die Stimmung - trotz null Punkten aus fünf Spielen - nicht im Keller. "Ich kann vor dieser brutal jungen Mannschaft nur den Hut ziehen. Wir kriegen jede Woche eine auf die Fresse, aber stehen immer wieder auf. Charakterlich ist das top", erklärt FC-Kapitän Kevin Kühnlein. Dennoch sollte irgendwann mal endlich etwas Zählbares unter dem Strich stehen, das weiß nicht nur Kühnlein.Gegen Bamberg scheint das - im Vergleich zu den bisherigen Gegnern - auch schon machbarer. Personell ist dort vieles beim alten geblieben, einziger bekannter Neuzugang ist Alassane Kane. Der 27-jährige US-Amerikaner kam vor der Saison nach einem durchwachsenen Jahr beim Regionalligisten Bayern Hof (vier Tore in 29 Spielen) wieder zurück nach Bamberg, wo er schon in der Rückrunde der Saison 2015/16 aktiv war (elf Treffer in elf Spielen).Und dennoch fährt der FC Amberg mit keinem negativen Gefühl nach Bamberg. "Es ist nicht alles so schlecht, wie der Tabellenplatz aussagt", so Trainer Lutz Ernemann, der auf die positiven Signale aus der Mannschaft verweist: "Es macht nach wie vor Spaß, nicht nur dem Trainerteam, sondern auch der Mannschaft. Wir wollen es jetzt erzwingen und aus Bamberg etwas mitnehmen."Dazu auch nötig ist vielleicht etwas mehr Glück, defensiv wie offensiv. Das fehlt derzeit aber - nicht nur Kevin Kühnlein, der gegen Großbardorf am vergangenen Wochenende zwei dicke Chancen am Ende nicht nutzen konnte: "Wenn du schon ein paar Punkte auf dem Konto hättest, würde so ein Ball wahrscheinlich auch reingehen. Aber wir dürfen es jetzt nicht nur aufs Pech schieben." Harte Arbeit ist also angesagt beim FC Amberg - und möglicherweise auch Geduld.Raffael Stellmach (verletzt) fehlt ebenso wie Ermin Kojic und Florian Schaar (Urlaub), hinter dem Einsatz von Michael Dietl steht noch ein Fragezeichen.FC Amberg: Bleisteiner (1), Plößl; Gömmel (17), Helleder (4), Kühnlein (5), Tischler (15), Dietl (8) ?, Fischer (2), Haller (10), Herrndobler (13), Keilholz (7), Schweiger (31), Fruth (16), Popp (11), Schulik (9).