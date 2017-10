Wer bei seinem Feiertagsspaziergang am späten Nachmittag am Stadion am Schanzl vorbeikam, der musste meinen, der FC hätte gerade eine Meisterschaft eingefahren - dabei war es "nur" ein 1:1 gegen die SpVgg Ansbach. Aber was für eines.

Das war davon gekennzeichnet, dass am Ende nur noch zehn FC-Akteure auf dem Platz standen, die sich auf eine Art und Weise gegen eine Niederlage stemmten, wie man es schon lange nicht mehr gesehen hatte. "Das war ein moralischer Sieg. Das Team ist zu einem ganz schweren Zeitpunkt zusammengerückt - ich könnte gerade heulen vor Freude", so ein stolzer Amberger Trainer Lutz Ernemann.Die Gastgeber begannen mutig und sorgten für den ein oder anderen Überraschungsmoment, wie zum Beispiel bei den Möglichkeiten von Sebastian Schulik (13.) oder Martin Popp (14.), bei denen Gästekeeper Sebastian Heid früh gefordert war. Beide Abwehrreihen wirkten bisweilen etwas irritiert und so dauerte es nicht lange, bis auch Max Bleisteiner im Amberger Tor ran musste und nach einem Kopfball von Christoph Hasselmeier mit den Fingerspitzen zur Ecke retten konnte (17.). Nur ein paar Sekunden hatte Amberg einen Eckball, bei dem der Ball auf der Linie geklärt wurde und im Gegenzug war Max Bleisteiner gefordert, diesmal gegen Stefan Hammeter (19.).Vom Top-Torjäger der Liga, Patrick Kroiß, war bis dahin nichts zu sehen - aber dann: Mit der ersten Aktion ließ er Ermin Kojic und Daniel Gömmel stehen, setzte seinen Schlenzer aus spitzem Winkel aber knapp über das Tor (27.). Besser machte er es in der 35. Minute: Nach einem Ballverlust im Aufbau nahm Kroiß den Ball am Strafraum mit dem Rücken zum Tor an, drehte sich blitzschnell um die eigene Achse und donnerte den Ball ins Dreieck zur Gästeführung. Der FC Amberg reagierte etwas geschockt, kam aber schnell zurück. Jan Fischer versuchte es mit einem Distanzschuss, den Sebastian Heid gerade noch so parieren konnte (38.).Die zweite Halbzeit begann für den FC mit einem Schock: Nach einem nicht besonders harten Foul von Sven Florek weit in der Ansbacher Hälfte sah dieser die Gelb-Rote Karte (48.). Eine übertriebene Entscheidung, die ihren Ursprung im viel zu frühen Verteilen von gelben Karten durch Schiri Felix Brandstätter im ersten Abschnitt hatte - Ansbach hatte bis dahin noch keine einzige Verwarnung kassiert.Der FC musste also mehr als 40 Minuten in Unterzahl einem Rückstand hinterherlaufen - aber nur eine kurze Zeit. Denn in der 64. Minute fand Jan Fischer die Lücke in der Ansbacher Abwehr, steckte durch auf Martin Popp und der versenkte den Ball zum Ausgleich im Gästetor. Eine Leistung, die auch vom Publikum honoriert wurde, das ab diesem Zeitpunkt jede halbwegs gelungene Aktion der Gastgeber feierte und diese nach vorn peitschte. Spielerisch lief es sicher schon mal schöner, aber man muss den FC-Akteuren Respekt für Einsatz und die Einstellung zollen, die sie gegen immer verzweifelter wirkende Ansbacher an den Tag legten.Die hatten zwar erwartungsgemäß mehr vom Spiel, brachten Amberg aber kaum in größere Schwierigkeiten, auch weil die FC-Defensive - vor allem Kapitän Kevin Kühnlein - sich immer aufopferungsvoll gegen alle Angriffe stemmte. Und so wurde in Amberg nach 90 Minuten ein 1:1 gefeiert wie ein Sieg - der FC hätte den Dreier mehr als verdient gehabt.

FC Amberg: Bleisteiner - Helleder, Kühnlein, Gömmel, Kojic - Popp, Florek, Fischer, Keilholz, Fruth (54. Haller) - Schulik (59. Ram - 87. Stellmach)

SpVgg Ansbach: Heid - Belzner, Fürsattel, Beck, Mechnik - Landshuter, Hasselmeier, Dietrich, Schmidt - Kroiß, Hammeter (78. Reutelhuber)Tore: 0:1 (35.) Patrick Kroiß, 1:1 (64.) Martin Popp - Gelb-Rot: (48.) Sven Florek (FC, wiederholtes Foulspiel) - Zuschauer: 222 - SR : Felix Brandstätter (SV Zamdorf)