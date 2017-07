Nach gut zwei Monaten ohne Punktspiel startet Fußball-Bayernligist FC Amberg am Samstag, 15. Juli (14 Uhr), mit einer Heimpartie gegen die Würzburger Kickers II in die neue Saison. Mit runderneuertem Kader - und einem klaren Ziel.

Es kommt knüppeldick

Zuschauer können helfen

Vielleicht erwischt man die ja an einem schlechten Tag Lutz Ernemann, Trainer des FC Amberg, zu den dicken Brocken an den ersten Spieltagen

"Wir sind eine kleine Einheit geworden und ziehen Mut aus vielen positiven Erlebnissen aus der Vorbereitung", sagt Lutz Ernemann, Trainer des FC Amberg, für den es in der anstehenden Saison allein um den Nichtabstieg geht.Eine Einschätzung, die ob der veränderten Ausrichtung hin zum von jungen Talenten geprägten Club nicht sonderlich überrascht. Die großen Eckpfeiler und gestandenen Spieler der vergangenen Spielzeit wie Christian Knorr, Julian Ceesay oder Marco Wiedmann sind ebenso nicht mehr an Bord wie langjährige Identifikationsfiguren wie Matthias Götz oder Andreas Graml - und diese Liste könnte noch verlängert werden. Die Abgänge sollen durch jugendlichen Elan und Talent kompensiert werden, beispielsweise in Person von Raffael Stellmach oder Pascal Tischler (beide 19), die aus der Jugend der SpVgg Greuther Fürth kommen. Mit Angreifer Sebastian Schulik hat man dann noch einen Quasi-Neuzugang, der endlich unverletzt durchstarten soll und auch einiges an Erfahrung mitbringt.Die Vorbereitung hat Trainer Lutz Ernemann zumindest optimistisch gestimmt: "Natürlich war das von den Ergebnissen nicht immer befriedigend. Aber wenn man die personellen Veränderungen bedenkt, ist das schon in Ordnung. Ich sehe das alles nicht so schwarz wie viele andere."Zudem habe man sich in den Spielen gegen den Regionalligisten aus Fürth oder auch im Pokal gegen Donaustauf über weite Strecken gut verkauft. Hier gelte es anzuknüpfen, wobei Ernemann die Lage realistisch einschätzt: "Wir werden uns von Beginn an gegen den Abstieg stemmen und ums Dasein kämpfen müssen. Aber wenn wir uns taktisch gut verhalten, sehe ich das optimistisch." Was dieser jungen Mannschaft vor allem zu Beginn der Saison zu wünschen ist: Eine gewisse Unerschrockenheit und Ruhe im Umfeld - denn an den ersten Spieltagen kommt es knüppeldick. Nach dem Auftaktspiel gegen Würzburg geht es gegen Aschaffenburg, Bayern Hof, Aubstadt und Großbardorf - Teams, die in der Vorsaison unter den Top 5 der Bayernliga waren, beziehungsweise in der Regionalliga spielten (Hof).Das birgt natürlich die Gefahr, dass man früh in der Saison schon weit unten drin stecken könnte und von Beginn an hinterherläuft. "Egal, wann wir gegen diese Teams antreten: Das werden immer Spiele sein, in denen wir die Außenseiter sind. Aber wer garantiert denn, dass diese Mannschaften zu Beginn der Saison voll auf der Höhe sind? Vielleicht erwischt man die ja an einem schlechten Tag", hofft Ernemann.Der Trainer setzt in der neuen Saison auch auf die Unterstützung des Amberger Publikums: "Die Zuschauer können durch Aktionen wie gegen Fürth viel helfen, als es trotz der Niederlage Applaus gab. Das motiviert die Spieler ungemein." Die Motivation wird vor diesem Auftaktspiel gegen den letztjährigen Tabellenneunten groß genug sein. Der FC kann dabei mit dem kompletten Kader die "Mission Klassenerhalt" angehen. Eine "Mission Impossible" wird es nicht - aber wohl eine ziemlich schwere.FC Amberg: Bleisteiner, Ritter; Gömmel, Helleder, Hüttner, Kühnlein, Schmien, Tischler, Dietl, Fischer, Haller, Herrndobler, Keilholz, Kojic, Popp, Schulik, Stellmach.