Der FC Amberg beginnt die "Mission Klassenerhalt" in der Fußball-Bayernliga Nord mit einer Niederlage. Im ersten Saisonspiel setzt es gegen die Würzburger Kickers II ein 1:3 vor heimischer Kulisse. Aber es gibt auch einige gute Ansätze.

Ambergs Trainer Lutz Ernemann schickte sein junges und komplett neu zusammengestelltes Team mutig auf den Platz. In der Defensive sorgten Daniel Gömmel und Ermin Kojic über außen sowie Fabian Helleder und der überzeugende Pascal Tischler für Ruhe und Ordnung. Offensiv vertraute Ernemann bei eigenem Ballbesitz auf eine Dreier-Angriffsreihe mit Martin Popp und Raffael Stellmach auf den Außenbahnen und Sebastian Schulik als klassischen Mittelstürmer. Dazwischen ordneten Kevin Kühnlein, Jan Fischer und Konstantin Keilholz das Spiel.Die Gastgeber starteten engagiert, hatten nach einem Heber von Sebastian Schulik die erste gute Möglichkeit (10.). Ambergs Mittelstürmer war dann auch an der Führung beteiligt, als er die Würzburger Defensive unter Druck setzte und der Ball zu Jan Fischer kam, der für das erste FC-Tor der Saison sorgte (19.). Die Unterfranken wirkten etwas überrascht ob des forschen Auftretens des FC und taten sich schwer nach vorne.Zugegeben: Auch beim FC Amberg klappte längst nicht alles, aber im ersten Abschnitt waren schon einige gute Ansätze zu sehen - nicht nur spielerisch, sondern auch in Sachen Kampf und Einsatz. Das nächste Tor machten aber die Gäste. Wie aus dem Nichts zeigten die einen doppelten Doppelpass auf engstem Raum, an dessen Ende Onur Ünlücifci mit einem abgefälschten Ball Torhüter Max Bleisteiner zum 1:1-Pausenstand überwand (38.). Im zweiten Abschnitt zeigte sich der FC dann nicht mehr so aktiv wie im ersten. Die Kickers hatten mehr vom Spiel, auch wenn Amberg mit einer Doppelchance nach einem Lupfer von Martin Popp (kurz vor der Linie geklärt) und einer Direktabnahme von Raffael Stellmach (knapp vorbei) die ersten Akzente setzte (54./55.).Die Tore erzielten aber wieder die Kickers: In der 62. Minute stand Onur Ünlücifci nach einer Ecke am langen Pfosten genau richtig und traf, während Ambergs Torhüter Max Bleisteiner in dieser Situation nicht ganz souverän wirkte. "Max wird da klar festgehalten, hat das dem Schiri deutlich angezeigt und konnte so nicht zum Ball gehen. Das ist für mich nicht nachvollziehbar, dass da nicht abgepfiffen wird", ärgerte sich Trainer Lutz Ernemann.Nur Minuten später kassierte der FC das 1:3. Daniel Gömmel rutschte im Zweikampf weg, die Kickers legten den Ball in den Rückraum, wo Ünlücifci mit einem satten Schuss direkt über Bleisteiner hinweg seinen Dreierpack schnürte (62.). Da waren noch 30 Minuten zu spielen, doch viel passierte nicht mehr. Amberg war zwar bemüht und drückte nach vorn, richtige Hochkaräter gab es aber nicht mehr. In den letzten Minuten verhinderte Bleisteiner zwei Topchancen der Kickers. "Wir hatten Chancen, aber waren beim Abschluss nicht geradlinig genug. In der ersten Halbzeit haben wir das Spiel beherrscht, aber zu wenig daraus gemacht", sagte Lutz Ernemann.Nach diesem ersten Spiel von einem Fehlstart zu sprechen, wäre sicher zu früh, denn es waren schon einige gute Ansätze zu sehen. Für das Saisonziel braucht es aber auch Punkte - gerade gegen nicht übermächtige Gegner wie die Kickers II an diesem Tag. Leichter wird es in den nächsten Wochen sicher nicht.

FC Amberg 1:3 (1:1) Würzburger K. II

In der ersten Halbzeit haben wir das Spiel beherrscht, aber zu wenig daraus gemacht. FC-Trainer Lutz Ernemann

FC Amberg: Bleisteiner - Gömmel (87. Haller), Helleder, Tischler (71. Herrndobler), Kojic - Fischer, Kühnlein, Keilholz - Stellmach (62. Dietl), Schulik, Popp.Würzburger Kickers II: Humpenöder - Klesse, Reinhart, Koller, Wagner - Kiakos, Schmitt, Burghard, Langhans (83. Meisel) - Ünlücifci (71. Jeni), Peci (90. Schleunung-Eimann).Tore: 1:0 (19.) Jan Fischer, 1:1/1:2/1:3 (38./62./65.) Onur Ünlücifci - SR: Stefan Treiber (Neuburg) - Zuschauer: 272.