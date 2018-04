Die nächste Pleite im Nachholspiel am Dienstagabend gegen Don Bosco Bamberg mit 1:3. Zwei Platzverweise, davon eine Rote Karte. Yannick Haller scheidet nach 20 Minuten verletzt aus - und keine einzige richtige Torchance in der ersten Halbzeit: Der FC Amberg taumelt der Landesliga entgegen.

"Es funktioniert einfach nicht. Mit einer Mannschaft, die zum Großteil aus ehemaligen Bezirksligaspielern und A-Jugendlichen besteht, können wir in der Bayernliga nicht mithalten", lautete Trainer Lutz Ernemanns Erkenntnis. "Man spürt, wie die Belastung immer größer wird. Ich kann nur den Hut ziehen, wie sich meine Spieler trotzdem reinhängen."Rund 150 Zuschauer sahen in den ersten 20 Minuten kein berauschendes Spiel. Viele Fehlpässe, wenig Torraumszenen, ein wegen Abseits nicht gegebenes Tor von Bambergs Azizou Zoumbare - das wars. Dann drückten die Gäste ein bisschen mehr und brachten zwei halbwegs gefährliche Aktionen zustande: Einen Freistoß von Pascal Niersberger entschärfte Torwart Max Bleisteiner, und bei der zweiten Chance verkleinerte er den Winkel ebenfalls vor dem einschussbereiten Niersberger. Dann der erste Schock für den FC Amberg: Yannick Haller verdrehte sich ohne Einwirkung des Gegners das Knie und musste verletzt ausgewechselt werden (20.). Moritz Ram kam für ihn.Beim 0:1 durch Martin Körner protestierten die Amberger Abwehrspieler, Bleisteiner und die Zuschauer lautstark: Sie hatten Körner klar im Abseits gesehen, der nach einem Steilpass alleine auf den Amberger Keeper zulief und verwandelte. Der Schiri gab den Treffer, der zweite Niederschlag für den FC, der nach vorne kaum Akzente setzte und nicht einmal richtig gefährlich vor das Tor von Don-Bosco-Keeper Julian Glos kam. "Unsere Offensive hat nicht stattgefunden," sagte Ernemann. Niederschlag Nummer drei: Kaum war die Partie wieder angepfiffen worden, flog ein weiter Einwurf in den Amberger Sechzehner, trudelte an zwei drei Verteidigern vorbei - und Azizou Zoumbare schob zum 0:2 (48.) ein. "Das war der Genickbruch", erklärte Ernemann. Bamberg bestimmte und kontrollierte so leidlich eine niveauarme Begegnung zweier Mannschaften, die unten drin stehen. Für Niederschlag Nummer vier sorgte Fabian Helleder, der den durchgebrochenen Calvin Sengül umriss - Notbremse, Rote Karte (60.). Ein bisschen Hoffnung kam auf, als nach einem Einwurf von Pascal Tischler ein Bamberger Verteidiger den Ball zum 1:2 ins eigene Tor lenkte. "Wir wollten dann das 2:2, haben den vierten Mann in der Abwehr aufgelöst. Tja, dann kassieren wir einen vermeidbaren Konter zum 1:3", seufzte Ernemann. Den Treffer zum Endstand besorgte Daniel Schäffler - die Messe war gelesen.

FC Amberg: Bleisteiner - Fischer, Helleder, Tischler, Spieß (46. Hüttner), Florek (68. Sperlich), Keilholz, Haller (20. Ram), Fruth, Schulik, Popp

Don Bosco Bamberg: Glos - Niersberger, Esparza, Strobler, Fischer (89. Hoffmann), Wunder, Körner (46. Sengül), Kettler, Rosiwal, Schäffler, Zoumbare (79. Allgaier)Tore: 0:1 (25.) Martin Körner, 0:2 (48.) Azizou Zoumbare, 1:2 (76., Eigentor) Nicolas Wunder, 1:3 (85.) Daniel Schäffler - Rot: (60.) Fabian Helleder (FC Amberg), Notbremse - Gelb-Rot: (87.) Martin Popp (FC Amberg) - SR: Pantelis Gitopoulos (FC Bayern München) - Zuschauer: 150