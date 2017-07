Beim Pausenpfiff gibt's Beifall von der Tribüne, die rund 110 Zuschauer beklatschen die bis zu diesem Zeitpunkt sehr solide Leistung des FC Amberg. "Aber wir waren dominant und haben verdient die Tore gemacht", sagt Timo Rost nach dem 2:0-Sieg seiner Elf.

Ein Doppelschlag der SpVgg Greuther Fürth II in der 72. und 76. Minute entschied das Vorbereitungsspiel, bei dem Rost an seine alte Wirkungsstätte für 90 Minuten zurückgekehrt war. Zur Pause war's 0:0 gestanden, was die Fans zum Applaus animierte - für eine bis zu diesem Zeitpunkt sehr solide Leistung des FC Amberg. Denn die Fürther waren zwar optisch überlegen und wollten spielerisch zum Erfolg kommen, aber die Abwehr um Kevin Kühnlein stand sicher. "Das war taktisch sehr diszipliniert", lobte FC-Trainer Lutz Ernemann seine Elf.Vorteile in Sachen Ballbesitz für den Regionalligisten - aber die besseren Chancen hatte der FC Amberg. Eine Flanke von Nico Herrndobler in den Strafraum verfehlte Raffael Stellmach knapp (20.), als er einköpfen wollte. Nummer zwei hatte Sebastian Schulik auf dem Fuß, als er den Ball nach einem Einwurf an der linken Strafraumkante bekam, sich schnell drehte und volley abzog - der Ball zischte 30 Zentimeter über die Querlatte (24.). Möglichkeit drei vergab erneut Raffael Stellmach, er verstolperte im Strafraum einen Ball (24.), ein Fürther Verteidiger ging gerade noch dazwischen. Zwei - nicht ganz so gute - Gelegenheiten verzeichneten die Gäste: Die erste wehrte FC-Torwart Max Bleisteiner in einer Eins-gegen-Eins-Situation mit dem Fuß ab (15.). Und in der 30. Minute blockte Nico Herrndobler einen Schuss von Sammy Ammari ab - mehr Torgefährlichkeit hatte der Regionalligist bis dahin nicht zu bieten.Im zweiten Abschnitt machte die Elf von Timo Rost mehr Druck - und auch die Tore. Sammy Ammari verwandelte nach einer Flanke und zwei Kurzpässen im Amberger Strafraum zum 0:1 (72.), und nur wenige Minuten später unterlief dem FC Amberg in der Vorwärtsbewegung ein krasser Fehlpass im Mittelfeld. "Da wurden wir klassisch ausgekontert, das darf nicht passieren", kommentierte Ernemann die Szene, die zum 0:2 (76.) durch Muhammed Kayaroglu führte. Hinterher waren beide Trainer zufrieden. Rost, weil er eine "klare Dominanz" seiner Elf nach einer harten Trainingswoche gesehen hatte, und Ernemann, "weil wir im ersten Abschnitt ebenbürtig waren".