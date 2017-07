Minutenlang nach der Partie sitzen Spieler des FC Amberg auf dem Rasen im Stadion, Torwart Max Bleisteiner liegt mit dem Gesicht nach unten und Kevin Kühnlein knallt wütend den Ball in die Bande - das Spiel gegen Bayern Hof zeigt Wirkung.

Jubel auf der einen, Enttäuschung auf der anderen Seite: Während die Bayernliga-Fußballer des FC Amberg nach dem 1:2 (0:0) am Dienstagabend im Heimspiel vor 186 Zuschauern gegen den Regionalliga-Absteiger SpVgg Bayern Hof weiter auf den ersten Punktgewinn dieser Saison warten müssen, brachen die Oberfranken um Trainer Miloslav Janovsky den Bann. Besonders bitter für die Gastgeber war der Umstand, dass sie wiederum über weite Strecken ebenbürtig waren, aber erneut durch individuelle Fehler auf die Verliererstraße gerieten und Lehrgeld zahlen mussten. Janovsky lobte nach dem Schlusspfiff den Charakter seiner Truppe, die auf dem "ungemein schlechten Rasen in Amberg" die Partie noch gedreht habe: "Dass meine Jungs nach dem 0:1 nochmals Gas gegeben haben und verdient gesiegt haben, unterstreicht die intakte Moral im Team.""Nach unserer Führung bauen wir Hof durch solch einen Fehler auf und schießen im Endeffekt ein Tor gegen uns selbst", bedauerte FC-Trainer Lutz Ernemann. Hof versuchte es in der Anfangsphase mit langen Bällen in die Spitze, doch die Amberger Abwehr stand. Der FC hingegen leistete sich viele Fehler im Aufbau - es war ein zerfahrener Beginn, in dem sich viel im Mittelfeld abspielte. Dann allerdings kamen die Gäste vehement und hatten die erste Hundertprozentige. Die Amberger Abwehr passte einmal nicht auf, schon landete die Hereingabe beim Lukas Komberec, der völlig frei vor FCA-Schlussmann Max Bleisteiner aus 14 Metern jedoch nur die Latte traf. Ambergs Keeper war wohl noch leicht mit den Fingerspitzen am Ball (11.). Vier Minuten später schwamm Hofs Abwehr nach Ecke gewaltig, doch Kevin Kühnlein traf seinen Volley-Versuch aus 16 Metern nicht richtig, ehe Ermin Kojics Bogenlampe vom linken Hofer Strafraumeck aus auf dem Tornetz landete (16.) und Nico Herrndobler per Freistoß aus 18 Metern nur knapp am linken Pfosten vorbeizielte (20.) - die bislang beste Amberger Chance. Die letzte nennenswerte Chance vor dem Seitenwechsel hatte Tomas Petracek für die Oberfranken, doch er scheiterte aus elf Metern am reaktionsschnellen Bleisteiner (43.).Nach einem bösen Fehler der Hofer Abwehr vergab Sebastian Schulik etwas überrascht, ehe Martin Popps Kopfball nach einer Ecke (59.) knapp drüber ging. Besser machte es FC-Kapitän Kevin Kühnlein 60 Sekunden später, sein Kopfball segelte unhaltbar ins lange Eck zur 1:0-Führung der Platzherren (60.). Hof antwortete mit wütenden Angriffen, entblößte dabei aber die Abwehr. Amberg hätte mehr Kapital daraus schöpfen müssen, doch der entscheidende Pass fehlte. Gegen nun offensiver werdende Hofer hielt der FCA dagegen, er wollte den ersten Sieg. Zudem hielt Bleisteiner seinen Kasten sauber. Nicht in der 78. Minute, als Hof nach einer Amberger Ecke einen Konter fuhr und Komberec alleine auf den FC-Torwart zulief und vollstreckte. Und es sollte noch schlimmer kommen: Der eingewechselte Mail Mclemore sorgte mit dem 2:1 für den Siegtreffer der Oberfranken (82.). Außerdem flog FCA-Akteur Fabian Helleder nach einer Unsportlichkeit - er soll mit Absicht den Ball ins Gesicht eines Gegners geworfen haben - vom Platz.

FC Amberg: Bleisteiner; Fischer, Kojic (46. Stellmach), Helleder, Kühnlein, Keilholz, Dietl, Schulik, Herrndobler (32. Popp), Tischler, Gömmel

Nach unserer Führung bauen wir Hof durch solch einen Fehler auf und schießen im Endeffekt ein Tor gegen uns selbst. Lutz Ernemann, Trainer des FC Amberg

SpVgg Bayern Hof: Schulz; Jenne, Schraps, Knoll, Komberec (88. Oxenfart), Fleischer, Petracek (90. Winter), Seiter, Dartsch, Feulner, Strößner (71. Mclemore)Tore: 1:0 (59.) Kühnlein, 1:1 (78.) Komberec, 1:2 (82.) Mclemore - Rot: (84.) Helleder (FCA) Unsportlichkeit - Zuschauer: 186 - SR: Tobias Wittmann (Altdorf).