Der FC Amberg hat nach dem ersten Saisonsieg in Bamberg am Dienstag Abend nicht nachlegen können. Gegen den 1. FC Sand gab es nach einer unterirdischen ersten zwar eine gute zweite Hälfte - Punkte aber nicht.

"Ein Sieg wäre nach der Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit verdient gewesen. Dazu kommen einige unverständliche Entscheidungen des Schiris. Aber das Spiel haben wir selbst verloren: Wir haben etliche Bretter und machen nichts daraus", ärgerte sich Lutz Ernemann nach der 1:2-Niederlage und dem Verbleib auf dem letzten Platz.Der FC-Coach vertraute der gleichen Startelf, die am Samstag in Bamberg den ersten Dreier der Saison geholt hatte - abgesehen von Yannik Haller, der für Michael Dietl begann. In der Anfangsphase hatten die Gäste mehr Spielanteile und nach einem Freistoß von Sebastian Wagner die erste Möglichkeit (2.). Einige Minuten später stand Sebastian Schulik allein vor dem Gästetor, hob den Ball aber drüber (8.). Aber so richtig passte an diesem Tag nichts beim FC, weder in der Offensive noch der Defensive. Man kam immer einen Schritt zu spät, störte Sand nur halbherzig, ließ große Löcher in der eigenen Hälfte und zeigte viel zu viele Abspielfehler. Auch die Führung für die Gäste durch Tevin McCullough (11.) resultierte aus einem wenig aggressivem Auftritt vor dem eigenen Tor. Sand machte aber auch nicht mehr aus den Möglichkeiten, bei einem Heber von Florian Gundelsheimer war Max Bleisteiner auf dem Posten (18.).Vom FC war offensiv bis zur 34. Minute nichts zu sehen, da hätte Jan Fischer nach einer abgewehrten Flanke in die Mitte aus zehn Metern für den Ausgleich sorgen können, setzte den Ball aber über das Tor. Dann ging ein Gewitter über dem Stadion am Schanzl nieder, so dass das Spiel für 15 Minuten unterbrochen wurde.Der FC wirkte nach der Unterbrechung zwar bemühter, aber nicht gefährlicher - auch die Einwechslung von Raffael Stellmach für den kaum auffälligen Sebastian Schulik änderte daran nichts. Kurz vor Ende der ersten Hälfte gelang dann doch noch der Ausgleich nach einer Ecke durch Pascal Tischler, der per Kopf mit dem Pausenpfiff das 1:1 (45.) markierte. Das sorgte für Aufwind zu Beginn des zweiten Abschnitts, in dem der FC mit mehr Zug und einfach spritziger auftrat. Die erste Gelegenheit gehörte dennoch den Gästen mit einem Freistoß von Sebastian Wagner, den Max Bleisteiner entschärfte (55.). Beim FC klappten plötzlich die Kombinationen, die Defensive stand besser - vor dem Tor fehlte auch ein bisschen das Glück: Ein Kopfball von Jan Fischer wurde auf der Linie geklärt (63.) und Yannik Haller ließ sich im Eins-gegen-Eins-Duell von Sands Keeper Lars Medem den Ball vom Fuß nehmen (65.).Überragend dann die Einzelaktion von Tevin McCullough, der sich gegen mehrere Verteidiger durchsetzte und eiskalt die erneute Gäste-Führung markierte (80.) - da waren die Sander schon in Unterzahl nach der gelb-roten-Karte für Daniel Krüger (77.). Auch FC-Kapitän Kevin Kühnlein musste in den Schlussminuten vom Platz und von der Seitenlinie aus die sechste Saisonniederlage seines Teams erleben. Doppelt ärgerlich, denn in der Nachspielzeit wurde ein Treffer von Raffael Stellmach wegen Abseitsposition nicht gegeben - eine fragwürdige Entscheidung.

FC Amberg: Bleisteiner - Helleder, Kühnlein, Tischler, Gömmel - Haller, Fischer, Keilholz, Fruth - Popp, Schulik (35. Stellmach)

1. FC Sand: Medem - Gonnert (66. Reith), Müller, Nöthling, Steinmann - Fischer (57. Schlereth), Krüger, Schmitt, Wagner, Gundelsheimer - McCullough (85. Wagner)Tore: 0:1 (11.) Tevin McCullough, 1:1 (45.+1) Pascal Tischler, 1:2 (80.) Tevin McCullough - Besondere Vorkommnisse: 15-minütige Regenunterbrechung in der ersten Halbzeit (35.) - Gelb-Rot: (76.) Daniel Krüger (Sand), wiederholtes Foulspiel), (88.) Kevin Kühnlein (Amberg), wiederholtes Foulspiel) - Zuschauer: 228 - SR: Paul Birkmeir (SC Rohrenfels)