Jung, talentiert und demnächst im schwarz-gelben Trikot. Der Fußball-Bayernligist FC Amberg macht Neuzugang Nummer drei perfekt.

Pascal Tischler von der U 19 der SpVgg Greuther Fürth wechselt an den Schanzl. Wie Teammanager Wolfgang Gräf am Montagabend bekanntgab, unterschrieb der 19-jährige Verteidiger einen Vertrag "für eine Saison, mit beidseitiger Option auf Verlängerung."Nach Nico Herrndobler von der SpVgg SV Weiden und Raffael Stellmach von der U19 der SpVgg Greuther Fürth ist Tischler der dritte externe Neuzugang für die Mannschaft um das Trainergespann Lutz Ernemann und Bastian Ellmaier. "Pascal ist fußballerisch hervorragend ausgebildet und kann in der ganzen Defensivachse eingesetzt werden, wobei seine bevorzugte Position die Innenverteidigung ist", freut sich Gräf.Mit Tischler stößt in der neuen Spielzeit ein Akteur zu den Gelb-Schwarzen, der aus einer Fußballer-Familie stammt. So kickt sein ein Jahr älterer Bruder Patrick in Fürth erfolgreich bei der U23 in der Regionalliga und ist dort seit zwei Jahren Stammspieler. Zu dem will sich Pascal Tischler, der derzeit im ersten Jahr die Fachoberschule besucht, beim FC Amberg entwickeln. "Er hat bei uns ein Probetraining absolviert und überzeugt. Ich traue ihm Einiges zu", sagt Gräf. Der 19-Jährige verdiente sich seine ersten Sporen in der Jugend beim SV Poppenreuth (von 2002 bis 2004), ehe er zur SpVgg Greuther Fürth wechselte. Dort durchlief er sämtliche Juniorenteams und kam in der Saison 2014/15 erstmals in der U 17-Bundesliga der "Kleeblätter" zum Einsatz. In 17 Spielen schoss der 1,88 Meter große und beidfüßige Verteidiger einen Treffer. 2015/16 und in der abgelaufenen Spielzeit lief Pascal Tischler 30 Mal in der U 19-Bundesliga auf.