Amberg/Würzburg. Die Bayernliga-Fußballer des FC Amberg schweben weiterhin in akuter Abstiegsgefahr. Zum Auftakt der Rückrunde kassierte die Mannschaft von Trainer Lutz Ernemann am Samstagbei den Würzburger Kickers II vor 100 Zuschauern eine 0:2-Niederlage - es war die Nummer 13 in dieser Saison. Die Gelb-Schwarzen rutschten nach dem gleichzeitigen 1:0-Sieg des SV Erlenbach gegen den 1. FC Sand mit weiterhin lediglich elf Punkten wieder auf den letzten Platz ab, der Abstand zu den Nichtrelegationsrängen ist auf neun Zähler angewachsen.

Nur Rumpfelf

Abpraller zum 1:0

In Würzburg war es unterm Strich eine klare Angelegenheit für die Gastgeber, die über die gesamten 90 Minuten hinweg die Begegnung dominierten und nur wenige Chancen der Amberger zuließen. Die Unterfranken um Coach Christian Demirtas präsentierten sich als spielstarke Truppe, die den FC zu jeder Zeit im Griff hatte. Allerdings konnten die Schanzl-Kicker auch nur mit einer Rumpftruppe nach Würzburg reisen, FC-Trainer Lutz Ernemann hatte mit Moritz Plößl und Florian Fruth nur zwei Auswechselspieler auf der Bank sitzen.Demirtas konnte er seine Bestbesetzung aufbieten, die dann vom Anpfiff weg den Ambergern nur wenige Entfaltungsmöglichkeiten gaben. In der ersten Halbzeit hatten die Gäste zehn Minuten vor dem Pausenpfiff durch Jan Fischer nur eine Möglichkeit. Auf der Gegenseite spielten sich die Würzburger richtig viele und guten Chancen heraus, so dass der Heimsieg bei noch konsequenterer Verwertung höher hätte ausfallen können. "Unser Manko war, dass wir da nicht konsequent genug waren", sagte nach dem Schlusspfiff Würzburgs Co-Trainer Dennis Schmitt. "Aber der Sieg geht auf jeden Fall in Ordnung, denn wir haben die Partie bestimmt."Die Platzherren belohnten sich für ihre Bemühungen in der 27. Minute mit dem 1:0: Eine Flanke von Leonhard Langhans konnte Ambergs Keeper Max Bleisteiner nicht festhalten und den Abpraller versenkte Ioannis Kiakos aus wenigen Metern (27.) - was gleichzeitig der Halbzeitstand war. Im zweiten Durchgang erhöhte Würzburg den Druck, Amberg war im Spiel nach vorne zu harmlos, hatte lediglich nach Standards Halbchancen. "Wir hatten auch in der zweiten Hälfte alles im Griff", so Schmitt dann auch. Allerdings mussten die Unterfranken bis zur 79. Minute warten, ehe ihnen der verdiente zweite Treffer gelang: Roman Hartleb legte quer, so dass Pascal Jeni freistehend das Leder nur noch über die Linie zu drücken brauchte. Ernemann stellte daraufhin um, beorderte Kapitän Kevin Kühnlein ins Sturmzentrum. Aber es war eine Maßnahme, die ohne zählbaren Erfolg blieb. Die Kickers spielten das 2:0 sicher nach Hause. Der FC Amberg verlor damit die dritte Partie in Folge und wartet seit fünf Begegnungen auf den nächsten Dreier. Zudem werden die Gegner bis zur Winterpause nicht leichter, am Samstag, 28. Oktober, um 14 Uhr ist dann der aktuelle Tabellendritte SV Viktoria Aschaffenburg am Schanzl zu Gast.

Würzburger Kickers II: Nirsberger; Beier, Wagner, Koller, Karsanidis, Lotzen, Langhans (84. Meisel), Hartleb (90. Kutzop), Kiakos, Häuser, Reinhart

Wir haben die Partie bestimmt. Dennis Schmitt, Co-Trainer der Würzburger Kickers II

FC Amberg: Bleisteiner; Fischer, Kojic, Helleder, Kühnlein, Florek, Keilholz, Schulik, Haller (83. Fruth), Gömmel, StellmachTore: 1:0 (27.) Ioannis Kiakos, 2:0 (79.) Pascal Jeni - SR: Patrick Höpfler (Zell-Bruck) - Zuschauer: 100