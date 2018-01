Bei der Stadtmeisterschaft im Hallenfußball gewinnt fast immer der FC Amberg. Wie auch vergangenes Jahr. Deswegen sagt Trainer Lutz Ernemann: "Wir sind in der Pflicht." Aber Kollege Martin Kratzer vom Landesligisten SV Raigering meldet ebenfalls Ansprüche an: "Wir sind so aufgestellt, dass wir um den Titel mitspielen können."

Hallenfußball Stadtmeisterschaft



Samstag, 13. Januar, triMAX-Halle



Gruppe A



FC Amberg, Germania, FSV Gärbershof, SGS, Schiedsrichter



Gruppe B



SV Raigering, Inter, ESV, DJK, TSV Kümmersbruck



Vorrunde



10.30 Uhr Schiris - Germania



10.45 Uhr Gärbershof - SGS



11.15 Uhr Raigering - DJK



11.30 Uhr Schiris - FC



11.45 Uhr Germania - Gärbershof



12.00 Uhr Kümmersbruck - Inter



12.15 Uhr ESV - Raigering



12.30 Uhr SGS - FC



12.45 Uhr Gärbershof - Schiris



13.00 Uhr DJK - Kümmersbruck



13.15 Uhr Raigering - Inter



13.30 Uhr Germania - SGS



13.45 Uhr FC - Gärbershof



14.00 Uhr DJK - ESV



14.15 Uhr Kümmersbruck -Raigering



14.30 Uhr DJK - ESV



14.45 Uhr FC - Germania



15.00 Uhr Inter - DJK



15.15 Uhr ESV Kümmersbruck



Halbfinale



15.45 Uhr Sieger Gr. B - Zweiter Gr. A



16.00 Uhr Sieger Gr. A - Zweiter Gr. B



Endrunde



16.15 Uhr Spiel um Platz 9



16.30 Uhr Spiel um Platz 7



16.45 Uhr Spiel um Platz 5



17.00 Uhr Spiel um Platz 3 17.15 Uhr Finale

Am Samstag, 13. Januar, beginnt das prestigeträchtige Spektakel in der triMAX-Halle ab 10.30 Uhr. Ausrichter ist in diesem Jahr die DJK Amberg, die einen Zwei-Gruppen-Modus mit je fünf Mannschaften gewählt hat. Mit dabei: Alle acht Amberger Stadtvereine, dazu die Schiedsrichtergruppe Amberg und als Gast der TSV Kümmersbruck."Alle Spieler von uns sind aus der ersten Mannschaft, der eine oder andere ist zwar beim Skifahren, aber wir haben eine gute Truppe", erklärt Martin Kratzer. In der spielen auf alle Fälle Florian Haller, Greger, Seidel, Kleinod, Götz, Buegger - und Vincent Schweiger. "Das ist schon eine besondere Konstellation, dass der Sohn des Ex-Präsidenten des FC Amberg zu uns gekommen ist. Das sorgt schon für mehr Aufsehen, als wenn ein anderer Spieler des FC Amberg gewechselt wäre", erklärt Kratzer.Bereits vor der laufenden Saison habe er mit Vincent Schweiger gesprochen, aber dieser wollte die Herausforderung Bayernliga annehmen. "Um so mehr freut es mich, dass es jetzt so gekommen ist. Der Spieler ist sehr gut ausgebildet", sagt Kratzer. Der Herausforderer aus Raigering wird frühestens in der Endrunde auf den FC Amberg treffen - der ebenfalls mit zehn Spielern aus der ersten Mannschaft antritt, und ein klares Ziel hat: "Wir müssen unserem Status gerecht werden, alles andere wäre lächerlich", erklärt Ernemann, der im Tor auf Moritz Plößl setzt ("Wir wollen unser junges Talent aufbauen") und mit Gömmel, Spieß, Kojic, Fruth, Florek, Popp und Yannick Haller bayernliga-erfahrene Leute aufbietet. Dazu die beiden Neuzugänge Robin Wild und Christian Stadler.Nicht zu unterschätzen ist der SV Inter Bergsteig, der im vergangenen Jahr im Finale (1:4) am FC scheiterte. „Das Halbfinale wäre schön, den Titel würde ich auch gerne mitnehmen“, sagt Trainer Markus Kipry. Aber: „In der Halle bist du auch gleich weg. Das geht schneller, als du denkst.“ Für ihn sind der FC und Raigering die großen Favoriten. Und Martin Kratzer glaubt auch, dass die DJK als Ausrichter in der Halle einen guten Auftritt hinlegen wird.