Der FC Amberg startet in die zweite Saison nach dem Regionalliga-Abstieg. Mit einer komplett verjüngten Mannschaft in die Bayernliga-Saison 2017/18 - und wird von etlichen "Fußball-Experten" schon als erster Absteiger gehandelt. Kommt nach dem Höhenflug der tiefe Fall? Präsident Helmut Schweiger und Sportpark-Prokurist Wolfgang Gräf beziehen Stellung.

Eine Abteilung

Präsident frustriert

Ich glaube nicht, dass Fußball nur als Abteilung und nicht als eigenständiger Verein auf Dauer höherklassig spielen kann. Helmut Schweiger, Präsident des FC Amberg, der Fußballabteilung des TV Amberg

TV-Vorsitzender Thomas Bärthlein erklärt: "Geld muss zweckgebunden verwendet werden"



Amberg. (ref) Der Hauptverein TV 1861 Amberg bremst die Fußballer aus - so der Tenor von FC-Präsident Helmut Schweiger und Sportpark-Prokurist Wolfgang Gräf. Ein Vorwurf (siehe Bericht oben): Der Kunstrasenplatz liege auf Eis, weil keine Anträge gestellt werden. "Wenn Helmut Schweiger uns dazu einen verlässlichen Finanzierungsplan vorlegt, dann stellen wir auch einen Antrag", sagt TV-Vorsitzender Thomas Bärthlein. Denn: "Der Hauptverein will kein Risiko eingehen, für den Fall, dass Helmut Schweiger eines Tages alles hinwirft und sich vom Fußball zurückzieht." Zum Thema Bewässerungsanlage im Stadion hat Bärthlein ebenfalls eine Erklärung: "Das Geld ist da, das stimmt. Aber die Fußballer haben die Maßnahme, für die die Summe bewilligt wurde, noch nicht durchgeführt. Deswegen dürfen wir ihnen auch gar nichts überweisen. Denn das Sportamt hat uns extra darauf hingewiesen, dass das Geld zweckgebunden verwendet werden muss. Sonst verlangt die Stadt die Summe zurück."

"Sonst mit einer Backe schon im Gefängnis"

"Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass in einer Stadt wie Amberg mit fast 50 000 Einwohnern Regionalliga gespielt werden muss. Ich würde das auch gerne", erklärt Schweiger. Aber: Zwei Dinge sind es, die den FC Amberg in der momentanen Situation davon abhalten."Ich alleine kann als Hauptsponsor das nicht finanzieren", sagt Schweiger, der einräumt: "Ich habe es mit dem Funktionsteam, Abteilungsleitern und auch der Mannschaft nicht geschafft, neue aber insbesondere große Sponsoren, die Zuschauer und die Amberger Wirtschaftsbetriebe zu überzeugen, dass es eine einmalige Chance für ganz Amberg ist, langfristig in Bayern und darüber hinaus bekannt zu werden."Der zweite Grund liegt in der - nicht einfachen - Gesamtstruktur. Denn der FC Amberg ist kein eigenständiger Verein, sondern die Fußballer bilden eine von 15 Sparten des TV 1861 Amberg. "Ich glaube nicht, dass Fußball nur als Abteilung und nicht als eigenständiger Verein auf Dauer höherklassig spielen kann", sagt Schweiger. Die Konsequenz: "Solange die Infrastruktur so ist wie sie ist, wird der FC Amberg kleinere Brötchen backen." Er bedauerte, dass der Hauptverein eine Ausgliederung 2012 nicht wünschte, so dass die Fußball-Abteilung nicht eigenständig handeln könne."Aber so kann es nicht weitergehen", sagt Wolfgang Gräf. Denn der FC werde durch den Hauptverein regelrecht ausgebremst. "Wir bräuchten dringend eine Bewässerungsanlage für das Stadion, die jetzige ist 40 Jahre alt und marode. In ein, zwei Wochen ist der Rasen komplett ausgebrannt, dann brauchen wir hier nicht Bayernliga spielen", erklärt Gräf. Ebenso stehe auf dem Wunschzettel eine Flutlichtanlage und ein Kunstrasenplatz. Die Anträge hierfür könne nur der TV 1861 Amberg stellen, ebenso für die Zuschüsse.Das Problem: "Der Hauptverein stellt keine, und wir als Abteilung können es nicht", sagt Gräf. Angeblich sei eine "große Lösung" auf dem Gelände angedacht, die noch andere Dinge beinhalten sollen. "Aber wir wissen nicht, wie diese Lösung aussieht." Für die Erneuerung der Bewässerungsanlage habe angeblich die Stadt Amberg bereits vor zwei Jahren einen Zuschuss an den Hauptverein überwiesen. "Aber das Geld ist nicht bei uns angekommen", moniert der Sportpark-Prokurist, der für das Gelände zuständig ist. Die Stadt habe auch positive Signale gesendet, was den Kunstrasenplatz betreffe: "Aber hier genau das Gleiche. Wir warten und warten, aber es tut sich nichts."Helmut Schweiger ist frustriert angesichts der Situation, vor allem vor dem Hintergrund, was er und die Stadt Amberg in das Stadion und das Gelände bereits investiert haben. "Die Sportpark GmbH hat die Gaststätte, die Duschen und etliches Anderes umgebaut. Nicht zu vergessen die Anzeigetafel. Wir haben hier rund eine halbe Million Euro gezahlt", betont Schweiger - das Geld kam aus seiner Tasche. Die Stadt habe rund 150 000 Euro beigesteuert, vorwiegend für die sogenannten Wellenbrecher auf der Gegengeraden."So wie der Zustand und die Gegebenheiten heute am Sportpark am Schanzl sind, brauchen wir uns keine Gedanken machen, wo und wann wer in welcher Liga spielt", erklärt Schweiger.Amberg. (ref) Mit rund 400 Zuschauern im Durchschnitt rechnet Wolfgang Gräf, Prokurist der Sportpark GmbH, und Teammanager des FC Amberg, in der Bayernliga-Saison 2017/18. Ob sich diese Zahl realisieren lässt, hängt natürlich davon ab, wie die Mannschaft spielt. "Fußball ist ganz einfach. Das Runde muss in das Eckige. Passiert das, hast du alles richtig gemacht. Geht das Runde nicht in das Eckige, hast du alles falsch gemacht", sagt Gräf.Bei der Zusammenstellung der Mannschaft habe vor allem eines im Vordergrund gestanden: "Wir können nur das ausgeben, was wir einnehmen", so Präsident Helmut Schweigers Devise. Er habe sich entschieden, den "weiteren sportlichen Weg der Abteilung Fußball - FC im TV Amberg - von den Sponsoren und sonstigen Einnahmen der Sportpark GmbH, den Spenden und Zuschüssen abhängig zu machen. "Daher werden wir nur Spieler holen, die auch mit dem einverstanden sind, was heute vertretbar und vor allem rechtlich möglich ist", erklärt Schweiger."Es mag sein, dass es Vereine gibt, bei denen irgendein Pizzabäcker im Monat soundsoviele Pizzen spendiert. Aber falls das nicht sauber angegeben und versteuert wird, sitzt du als Vorsitzender mit einer Backe schon im Gefängnis." Solange er sich beim FC Amberg engagiere, werde die Abteilung Fußball kein finanzielles Risiko eingehen. "Wir versuchen, unsere jahrelang selbst ausgebildeten Spieler langfristig an uns zu binden, dazu junge, hungrige Spieler und einige erfahrene, für die das rein Finanzielle nicht im Vordergrund steht."