Das erste Vorbereitungsspiel des FC Amberg gegen den 1. FC Schwarzenfeld war eines nach dem Motto "lasst die Jungs mal spielen" - und das sah ganz gut aus beim 3:1-Sieg. Am vergangenen Mittwoch bei der Platzeinweihung des Kreisklassisten SV Köfering gewann der FC erwartungsgemäß mit 6:0 - gegen einen drei Klasse tiefer spielenden Gegner sollte das aber nicht überbewertet werden.

Er ist noch lange nicht da, wo er sich selbst hin sehnt. Trainer Lutz Ernemann über Sebastian Schulik

Interessanter könnte es dann hingegen am Sonntag, 25. Juni, um 17 Uhr werden, wenn es zum dritten Testspiel zum Landesligisten SV Neukirchen Hl. Blut in den Landkreis Cham geht. Die Gastgeber, die als Aufsteiger die Landesliga als Tabellenneunter beendet haben, werden seit diesem Jahr von Franz Koller trainiert. Der 41-Jährige war in der Rückrunde der Vorsaison noch Trainer bei der SpVgg SV Weiden, wechselte von dort zurück in Richtung Heimat. Er hat noch gute Erinnerungen an das letzte Aufeinandertreffen mit dem FC Amberg - in der Bayernliga gewann seine Weidener Elf mit 2:0. Ob er aus diesem Spiel aber viel mitnehmen kann für dieses Vorbereitungsspiel, darf bezweifelt werden. Denn die Amberger Mannschaft hat sich nicht nur teilweise, sondern radikal verändert. Einen, den Koller beispielsweise noch nicht kennt, ist Sebastian Schulik: Der 30-jährige Amberger Angreifer fiel die gesamte Vorsaison aus, ist jetzt aber fit und hat in den bisherigen zwei Testspielen bereits zeigen können, was er kann: nämlich treffen, insgesamt sechs Mal. Nicht das einzige, worauf FC-Trainer Lutz Ernemann in dieser Saison bei Schulik setzt: "Er ist ein wichtiger Teil der Achse in unserer Mannschaft ganz vorne drin. Aber er ist noch lange nicht da, wo er sich selbst hin sehnt. Das dauert noch, ist nach dieser langen Verletzung aber auch normal. Man sieht aber jetzt schon, dass er den Riecher hat, den man als gelernter Stürmer eben hat."Auch am Sonntag darf Schulik gern wieder treffen, wenn es zum Duell gegen Neukirchen geht, eine "echte Hausnummer und richtige Aufgabe", wie es Ernemann beschreibt. Abgesehen von Ermin Kojic, für den noch keine Spielberechtigung vorliegt, reist der FC Amberg mit dem kompletten Kader an, in dem "jeder die Chance kriegen wird, sich zu zeigen." Ebenso steht erstmals die Nummer 1 im Tor, Max Bleisteiner, nach seiner Zehenverletzung im Team.FC Amberg: Bleisteiner, Ritter, Fischer, Gömmel, Helleder, Hüttner, Kühnlein, Schaar, Haller, Keilholz, Schweiger, Dietl, Herrndobler, Popp, Schulik.